Не Киев: где в Украине аренда однокомнатной квартиры стоит 34 тысячи гривен

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Где в Украине дороже всего снимать однокомнатную квартиру

По данным DIM.RIA, в октябре 2026 года Закарпатская область стала самым дорогим регионом Украины для аренды однокомнатных квартир. За месяц цены здесь выросли на 17%, тогда как в Киеве снизились на 21%. Третье место по стоимости жилья заняла Ивано-Франковская область.

Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир были в:

Закарпатской области – 34 тысячи гривен.

Киеве – 26 тысяч гривен.

Ивано-Франковской области – 25,3 тысячи гривен.

Винницкой области – 22 тысячи гривен.

Днепропетровской области – 22 тысячи гривен.

Львовской области – 21 тысяча гривен.

Тернопольской области – 20,7 тысячи гривен.

В то же время количество объявлений об аренде в Закарпатье сократилось на 27%, а в Киеве и области – на 20%. Спрос на жилье снизился по всей Украине, однако конкуренция среди арендаторов в некоторых регионах остается высокой. Например, во Львовской области на одно объявление приходилось 15 потенциальных арендаторов, а в Тернопольской области – 13.

В каких областях Украины самая дешевая аренда квартир

Меньше всего за аренду однокомнатного жилья платят в Херсонской области. В то же время в нескольких других областях квартиру можно снять менее чем за 10 тысяч гривен в месяц.

Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир были в:

Херсонской области – 5 тысяч гривен.

Черниговской области – 8 тысяч гривен.

Харьковской области – 9 тысяч гривен.

Запорожской области – 9 тысяч гривен.

Николаевской области – 9 тысяч гривен.

Сумской области – 10 тысяч гривен.

В октябре больше всего подешевела аренда в Николаевской области – на 37%, а также в Черниговской области – на 33%. В Запорожской области цены снизились на 8%, тогда как в Херсонской области остались без изменений. Спрос также сократился: в Херсонской области – на 28%, Николаевской – на 27%, Сумской – на 23%.

Напомним, почти половина опрошенных семей с детьми столкнулась с трудностями при поиске жилья в аренду. В то же время 56% арендаторов отметили, что их дети ни разу не портили имущество в квартире.