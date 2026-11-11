Не Київ: де в Україні оренда однокімнатної квартири коштує 34 тисячі гривень

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Де в Україні найдорожче орендувати однокімнатну квартиру

За даними DIM.RIA, у жовтні 2026 року Закарпатська область стала найдорожчим регіоном України для оренди однокімнатних квартир. За місяць ціни тут зросли на 17%, тоді як у Києві знизилися на 21%. Третє місце за вартістю житла посіла Івано-Франківська область.

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир були у:

Закарпатській області – 34 тисячі гривень.

Києві – 26 тисяч гривень.

Івано-Франківській області – 25,3 тисячі гривень.

Вінницькій області – 22 тисячі гривень.

Дніпропетровській області – 22 тисячі гривень.

Львівській області – 21 тисяча гривень.

Тернопільській області – 20,7 тисячі гривень.

Водночас кількість оголошень про оренду на Закарпатті скоротилася на 27%, а в Києві та області – на 20%. Попит на житло знизився по всій Україні, проте конкуренція серед орендарів у деяких регіонах залишається високою. Наприклад, на Львівщині на одне оголошення припадало 15 потенційних орендарів, а на Тернопільщині – 13.

У яких областях України найдешевша оренда квартир

Найменше за оренду однокімнатного житла платять на Херсонщині. Водночас у кількох інших областях квартиру можна винайняти менш ніж за 10 тисяч гривень на місяць.

Найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир були у:

Херсонській області – 5 тисяч гривень.

Чернігівській області – 8 тисяч гривень.

Харківській області – 9 тисяч гривень.

Запорізькій області – 9 тисяч гривень.

Миколаївській області – 9 тисяч гривень.

Сумській області – 10 тисяч гривень.

У жовтні найбільше подешевшала оренда на Миколаївщині – на 37%, а також на Чернігівщині – на 33%. У Запорізькій області ціни знизилися на 8%, тоді як на Херсонщині залишилися без змін. Попит також скоротився: у Херсонській області – на 28%, Миколаївській – на 27%, Сумській – на 23%.

Нагадаємо, майже половина опитаних сімей із дітьми мали труднощі під час пошуку орендного житла. Водночас 56% орендарів зазначили, що їхні діти жодного разу не псували майно у квартирі.