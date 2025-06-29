Новый тренд на рынке: как в Украине изменился подход к инвестированию в недвижимость
- С началом полномасштабной войны украинцы начали покупать "страховое жилье" в западных областях как запасной вариант на случай угрозы жизни.
- Спрос на жилье в западных регионах вызвал значительный рост цен.
С началом полномасштабной войны украинцы пересмотрели свое отношение к жилью. Если раньше основными целями покупки недвижимости были проживание или прибыль от аренды, то теперь появился еще один важный мотив - безопасность. Люди все чаще покупают так называемое "страховое жилье" как запасной вариант на случай угрозы жизни.
Об этом в комментарии Укринформу заявила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, информирует 24 Канал.
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Новый подход к покупке жилья
По словам Елены Гайдамахи, спрос на квартиры в тыловых регионах стабильно растет. В частности, жители прифронтовых городов, таких как Запорожье, Харьков и Днепр, активно инвестируют в недвижимость в западных областях. При этом многие из них пока не переезжают – возвращаются домой после покупки.
Жители Днепра покупают квартиры в Ивано-Франковске, однако не живут в новом городе, а возвращаются в город, где и жили,
– объясняет эксперт.
Это стратегическое решение: иметь в собственности жилье, куда можно выехать в случае обострения ситуации, вместо поиска временного убежища. Таким образом, квартира становится физической "страховкой", а не только финансовой инвестицией.
В условиях войны у девелоперов появляется важная миссия – не только поддерживать экономику, но и создавать жилье, которое будет безопасным, доступным и качественным. Это шанс обновить подход к урбанистике в Украине. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.
В какие регионы украинцы вкладывают деньги
Западные области стали ключевым направлением для инвесторов. Как отмечает эксперт, строительная активность в этом регионе значительно возросла – прежде всего в городах, ассоциирующихся с относительной безопасностью и имеющих развитую инфраструктуру.
К наиболее популярным городам для инвестиций вошли:
- Львов и Ужгород – областные центры с хорошим транспортным сообщением и развитой инфраструктурой;
- Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы – города, которые традиционно привлекают переселенцев;
- Винница, Ровно, Хмельницкий, Луцк – менее очевидные варианты, но стабильные по спросу.
Безопасность имеет свою цену
Спрос на жилье в условно безопасных регионах страны вызывает не только активизацию строительной отрасли, но и существенный рост цен. За последние годы, особенно с 2022-го, стоимость квартир в новостройках на Западе Украины иногда выросла в 2 – 3 раза.
Такой скачок цен – следствие комбинации нескольких факторов:
- устойчивого спроса;
- ограниченного предложения на первичном рынке;
- роста стоимости строительных материалов;
- давления внутренней миграции.
Даже в условиях экономической нестабильности цены продолжают расти, ведь на рынке господствуют не только рациональные потребности, но и эмоции – стремление защитить себя и близких.
Какими могут быть последствия
Несмотря на видимые преимущества такой стратегии, специалисты предупреждают и о потенциальных рисках:
- перенасыщение рынка жильем в тыловых городах;
- снижение стандартов качества из-за поспешной застройки;
- появление "мертвых кварталов", где никто не живет постоянно.
В перспективе эти квартиры могут стать как долгосрочным пристанищем для переселенцев, так и обузой для владельцев, если спрос исчезнет или регион потеряет привлекательность.