Об этом в комментарии Укринформу заявила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, информирует 24 Канал.

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Новый подход к покупке жилья

По словам Елены Гайдамахи, спрос на квартиры в тыловых регионах стабильно растет. В частности, жители прифронтовых городов, таких как Запорожье, Харьков и Днепр, активно инвестируют в недвижимость в западных областях. При этом многие из них пока не переезжают – возвращаются домой после покупки.

Жители Днепра покупают квартиры в Ивано-Франковске, однако не живут в новом городе, а возвращаются в город, где и жили,

– объясняет эксперт.

Это стратегическое решение: иметь в собственности жилье, куда можно выехать в случае обострения ситуации, вместо поиска временного убежища. Таким образом, квартира становится физической "страховкой", а не только финансовой инвестицией.

В условиях войны у девелоперов появляется важная миссия – не только поддерживать экономику, но и создавать жилье, которое будет безопасным, доступным и качественным. Это шанс обновить подход к урбанистике в Украине. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

В какие регионы украинцы вкладывают деньги

Западные области стали ключевым направлением для инвесторов. Как отмечает эксперт, строительная активность в этом регионе значительно возросла – прежде всего в городах, ассоциирующихся с относительной безопасностью и имеющих развитую инфраструктуру.

К наиболее популярным городам для инвестиций вошли:

Львов и Ужгород – областные центры с хорошим транспортным сообщением и развитой инфраструктурой;

Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы – города, которые традиционно привлекают переселенцев;

Винница, Ровно, Хмельницкий, Луцк – менее очевидные варианты, но стабильные по спросу.

Львов – один из самых популярных городов для инвестиций в недвижимость / Фото Pexels

Безопасность имеет свою цену

Спрос на жилье в условно безопасных регионах страны вызывает не только активизацию строительной отрасли, но и существенный рост цен. За последние годы, особенно с 2022-го, стоимость квартир в новостройках на Западе Украины иногда выросла в 2 – 3 раза.

Такой скачок цен – следствие комбинации нескольких факторов:

устойчивого спроса;

ограниченного предложения на первичном рынке;

роста стоимости строительных материалов;

давления внутренней миграции.

Даже в условиях экономической нестабильности цены продолжают расти, ведь на рынке господствуют не только рациональные потребности, но и эмоции – стремление защитить себя и близких.

Какими могут быть последствия

Несмотря на видимые преимущества такой стратегии, специалисты предупреждают и о потенциальных рисках:

перенасыщение рынка жильем в тыловых городах;

снижение стандартов качества из-за поспешной застройки;

появление "мертвых кварталов", где никто не живет постоянно.

В перспективе эти квартиры могут стать как долгосрочным пристанищем для переселенцев, так и обузой для владельцев, если спрос исчезнет или регион потеряет привлекательность.