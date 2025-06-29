Про це у коментарі Укрінформу заявила президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, інформує 24 Канал.

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Новий підхід до купівлі житла

За словами Олени Гайдамахи, попит на квартири в тилових регіонах стабільно зростає. Зокрема, жителі прифронтових міст, як-от Запоріжжя, Харків і Дніпро, активно інвестують у нерухомість у західних областях. Водночас багато хто з них поки не переїжджає – повертаються додому після покупки.

Жителі Дніпра купують квартири в Івано-Франківську, однак не живуть у новому місті, а повертаються до міста, де і жили,

– пояснює експертка.

Це стратегічне рішення: мати у власності житло, куди можна виїхати у разі загострення ситуації, замість пошуку тимчасового прихистку. Таким чином, квартира стає фізичною "страховкою", а не лише фінансовою інвестицією.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

В які регіони українці вкладають гроші

Західні області стали ключовим напрямком для інвесторів. Як зазначає експертка, будівельна активність у цьому регіоні значно зросла – насамперед у містах, що асоціюються з відносною безпекою та мають розвинену інфраструктуру.

До найбільш популярних міст для інвестицій увійшли:

Львів і Ужгород – обласні центри з хорошим транспортним сполученням і розвиненою інфраструктурою;

Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці – міста, які традиційно приваблюють переселенців;

Вінниця, Рівне, Хмельницький, Луцьк – менш очевидні варіанти, але стабільні за попитом.

Львів – одне з найпопулярніших міст для інвестицій у нерухомість / Фото Pexels

Безпека має свою ціну

Попит на житло в умовно безпечних регіонах країни спричиняє не лише активізацію будівельної галузі, а й суттєве зростання цін. За останні роки, особливо з 2022-го, вартість квартир у новобудовах на Заході України подекуди зросла у 2 – 3 рази.

Такий стрибок цін – наслідок комбінації кількох чинників:

стійкого попиту;

обмеженої пропозиції на первинному ринку;

зростання вартості будівельних матеріалів;

тиску внутрішньої міграції.

Навіть в умовах економічної нестабільності ціни продовжують рости, адже на ринку панують не лише раціональні потреби, а й емоції – прагнення захистити себе і близьких.

Якими можуть бути наслідки

Попри видимі переваги такої стратегії, фахівці попереджають і про потенційні ризики:

перенасичення ринку житлом у тилових містах;

зниження стандартів якості через поспішну забудову;

поява "мертвих кварталів", де ніхто не мешкає постійно.

У перспективі ці квартири можуть стати як довгостроковим прихистком для переселенців, так і тягарем для власників, якщо попит зникне або регіон втратить привабливість.