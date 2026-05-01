Покупка квартиры "через своих" может обернуться издержками: почему возникают конфликты

В 2026 году украинцы все чаще покупают жилье дистанционно, поручая просмотры и переговоры родственникам или друзьям. После сделки это нередко становится причиной конфликта, ведь стороны по-разному понимают свои роли и обязанности.

Почему покупка через родственников создает проблемы?

Когда квартиру выбирает не сам покупатель, а его знакомые или родственники, стороны часто не оформляют никаких договоренностей письменно, рассказывает адвокат Игорь Бузовский.

В такой схеме один человек контактирует с риелтором и просматривает варианты, но не является фактическим покупателем, тогда как реальный клиент не участвует в процессе юридически.

По словам эксперта, главный риск заключается в отсутствии четкого определения сторон. Человек, который ищет жилье, не имеет подтвержденных полномочий, а покупатель не закрепляет свое участие документально. Из-за этого возникают споры относительно того, кто заказывал услугу и кто должен ее оплачивать.

Конфликты обычно появляются уже после заключения сделки. Стороны по-разному трактуют свои договоренности, и без письменных подтверждений доказать свою позицию практически невозможно.

Как правильно оформить договоренности?

Чтобы избежать рисков, юристы советуют сразу фиксировать все условия документально. Договор нужно заключать именно с покупателем, даже если он находится за границей и действует дистанционно.

В идеале заключать договор именно с тем, кто действительно хочет купить. Можно дистанционно с помощью ЭЦП,

– отмечает Игорь Бузовский.

Для представителя следует оформить доверенность, в которой четко определены его полномочия, отмечается в Гражданском кодексе. В договоре также следует прямо указать, для кого подбирают жилье и кто является конечным покупателем.

Отдельно рекомендуют письменно фиксировать показы квартир и определять момент выполнения обязательств, например после фактической покупки. Также важно заранее согласовать, кто именно платит комиссию риелтору.

Что будет, если этого не сделать?

Отсутствие четко оформленных договоренностей может привести к финансовым потерям. Устные договоренности не дают гарантий и не защищают стороны в случае спора.

В такой ситуации покупатель может столкнуться с дополнительными расходами, а посредник – не получить оплату за выполненную работу. Именно поэтому даже в случае сотрудничества с родственниками или друзьями все действия следует оформлять юридически с самого начала.

Что платит покупатель при покупке жилья?

При покупке квартиры покупатель берет на себя несколько обязательных платежей. В частности, нужно оплатить 1% в Пенсионный фонд, государственную пошлину и административные сборы за регистрацию сделки и внесение данных в реестры.

Покупатели, которые впервые покупают жилье, формально могут не платить пенсионный сбор. На практике же часть нотариусов продолжает требовать оплату взноса. Но после покупки квартиры и подписания договора можно подать заявление на возврат средств.

К расходам также входят услуги нотариуса, которые в большинстве случаев оплачивает именно покупатель. Их стоимость зависит от региона и сложности сделки, а также могут добавляться расходы на выписки из реестров и технические услуги.