Чому купівля через родичів створює проблеми?

Коли квартиру обирає не сам покупець, а його знайомі чи родичі, сторони часто не оформлюють жодних домовленостей письмово, розповідає адвокат Ігор Бузовський.

У такій схемі одна людина контактує з рієлтором і переглядає варіанти, але не є фактичним покупцем, тоді як реальний клієнт не бере участі в процесі юридично.

За словами експерта, головний ризик полягає у відсутності чіткого визначення сторін. Людина, яка шукає житло, не має підтверджених повноважень, а покупець не закріплює свою участь документально. Через це виникають суперечки щодо того, хто замовляв послугу і хто має її оплачувати.

Конфлікти зазвичай з'являються вже після укладення угоди. Сторони по-різному трактують свої домовленості, і без письмових підтверджень довести свою позицію практично неможливо.

Як правильно оформити домовленості?

Щоб уникнути ризиків, юристи радять одразу фіксувати всі умови документально. Договір потрібно укладати саме з покупцем, навіть якщо він перебуває за кордоном і діє дистанційно.

В ідеалі укладати договір саме із тим, хто дійсно хоче купити. Можна дистанційно за допомогою ЕЦП,

– наголошує Ігор Бузовський.

Для представника варто оформити довіреність, у якій чітко визначені його повноваження, зазначається у Цивільному кодексі. У договорі також слід прямо вказати, для кого підбирають житло та хто є кінцевим покупцем.

Окремо рекомендують письмово фіксувати покази квартир і визначати момент виконання зобов'язань, наприклад після фактичної купівлі. Також важливо заздалегідь погодити, хто саме сплачує комісію рієлтору.

Що буде, якщо цього не зробити?

Відсутність чітко оформлених домовленостей може призвести до фінансових втрат. Усні домовленості не дають гарантій і не захищають сторони у разі спору.

У такій ситуації покупець може зіткнутися з додатковими витратами, а посередник – не отримати оплату за виконану роботу. Саме тому навіть у випадку співпраці з родичами чи друзями всі дії варто оформлювати юридично з самого початку.

Що сплачує покупець при купівлі житла?

Під час купівлі квартири покупець бере на себе кілька обов'язкових платежів. Зокрема, потрібно сплатити 1% до Пенсійного фонду, державне мито та адміністративні збори за реєстрацію угоди й внесення даних у реєстри.

Покупці, які вперше купують житло, формально можуть не сплачувати пенсійний збір. На практиці ж частина нотаріусів продовжує вимагати оплату внеску. Але після купівлі квартири та підписання договору можна подати заяву на повернення коштів.

До витрат також входять послуги нотаріуса, які в більшості випадків оплачує саме покупець. Їхня вартість залежить від регіону та складності угоди, а також можуть додаватися витрати на витяги з реєстрів і технічні послуги.