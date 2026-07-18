Покупка квартиры без неожиданностей: какие налоги придется уплатить в 2026 году

Стоимость квартиры – далеко не единственная сумма, которую нужно учесть при покупке недвижимости. Кроме того, и продавцу, и покупателю придется уплатить налоги.

Какие налоги необходимо уплатить

Размер налогов при покупке квартиры зависит не только от ее цены, но и от конкретных условий сделки, объясняет АН "Маяк".

В соответствии с украинским законодательством при продаже квартиры обычно уплачиваются следующие налоги и сборы:

государственная пошлина;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор;

и пенсионный сбор.

Что должен уплатить покупатель

Покупатель недвижимости обязан уплатить сбор на государственное пенсионное страхование. Он составляет 1% от стоимости квартиры и обычно уплачивается до заверения договора купли-продажи нотариусом.

В то же время стоит заранее выяснить, имеет ли человек право на освобождение от этого сбора. Для большинства покупателей на вторичном рынке этот платеж является обязательным.

Кто уплачивает государственную пошлину

При оформлении сделки также предусмотрена государственная пошлина в размере 1% от стоимости недвижимости. Формально по закону этот платеж возлагается на продавца.

Однако на практике стороны могут договориться о другом распределении расходов. Например, покупатель может взять часть платежа на себя или компенсировать его продавцу в пределах общей суммы сделки.

Поэтому еще до подписания договора стоит четко согласовать, кто и какие именно платежи уплачивает.

Какие налоги уплачивает продавец

Основная налоговая нагрузка при продаже квартиры обычно ложится на продавца. Размер платежей зависит от того, сколько времени она находилась в его собственности и сколько объектов недвижимости он продает в течение года.

Первая продажа в году

если недвижимость находилась в собственности более 3 лет, НДФЛ и военный сбор не уплачиваются;

если срок владения составляет менее 3 лет, необходимо уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Вторая или последующая продажа в течение года

В таком случае срок владения квартирой уже не имеет решающего значения. Применяется ставка:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

В общей сложности это составляет 23% от налогооблагаемой суммы.

Как документы о покупке квартиры могут сэкономить деньги

Важное значение имеет то, может ли продавец подтвердить документами первоначальную стоимость недвижимости.

Например, если квартира была приобретена за 1 миллион гривен, а впоследствии продана за 1,5 миллиона гривен, то при наличии подтверждающих документов налоги могут начисляться на разницу – 500 тысяч гривен, а не на всю сумму продажи.

Если же документов о первоначальной стоимости нет, налоговой базой для расчета может стать вся сумма продажи.

Кроме того, помимо налогов и сборов, при покупке квартиры могут возникнуть дополнительные расходы на услуги нотариуса, оценку недвижимости, регистрационные платежи и услуги риэлтора. Кто именно будет оплачивать эти услуги, стороны могут определить по договоренности.

Поэтому перед заключением сделки важно уточнить полный перечень налогов, сборов и услуг, а также заранее проверить документы на квартиру. Это поможет избежать ситуации, когда дополнительные расходы выявятся уже непосредственно перед подписанием договора.