Сегодня офис, завтра кафе: почему квартира над коммерческим помещением может стать проблемой

Квартира над магазином или офисом может показаться удобным вариантом, особенно если вся необходимая инфраструктура находится поблизости. Но такое соседство не всегда означает комфорт и со временем может стать источником постоянных бытовых проблем.

Почему квартира над коммерческим помещением может стать проблемой

Об этом рассказал риэлтор Сергей Шаферовский в соцсети Threads.

Смотрите также Не только однокомнатная: где в Украине можно купить квартиру до 60 тысяч долларов

Особенно внимательными стоит быть с квартирами, расположенными непосредственно над первым этажом. Главный риск заключается в том, что формат коммерции под квартирой может измениться.

Сначала там может работать тихий офис, который почти не влияет на жизнь жильцов. Но со временем на его месте может появиться заведение общественного питания, магазин или другой бизнес, который будет создавать шум и неприятные запахи.

Пользователи в комментариях также описывали подобный опыт.

Добавлю: не покупайте квартиру там, где окна выходят на супермаркет. Или где потенциально может появиться супермаркет. Гул кондиционеров сведет вас с ума,

– поделилась комментаторша.

Среди наиболее распространённых проблем называют постоянный шум, вибрации, неприятные запахи, большой поток посетителей и замусоренность территории. Также жильцы могут сталкиваться с проблемами вентиляции, риском затопления или даже пожаров.

Какие заведения под квартирой создают меньше всего неудобств

Наибольший дискомфорт создают магазины, кафе, спортзалы, ветеринарные клиники, детские кружки и другие заведения с большим потоком клиентов. Такие помещения обычно работают в течение дня, а иногда и вечером, поэтому жильцы чаще сталкиваются с шумом, запахами, вибрациями или мусором возле дома.

Меньше неудобств могут создавать банки, аптеки, магазины одежды, офисные помещения и стоматологические клиники. В таких заведениях обычно более спокойный режим работы и меньший поток людей.

В то же время даже такие коммерческие объекты не гарантируют полного отсутствия дискомфорта. Например, посторонние запахи могут оставаться проблемой, особенно если под квартирой работает медицинское учреждение.

На каком этаже лучше всего покупать квартиру

Наиболее удобными обычно считаются квартиры между первым и предпоследним этажами – то есть с третьего по восьмой этаж. Они остаются самыми популярными и самыми дорогими на рынке жилья.