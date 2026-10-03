Покупаете квартиру с прописанными жильцами: какие проблемы могут возникнуть после заключения сделки

В продаваемой квартире могут оставаться зарегистрированные жильцы, и покупателю лучше выяснить это еще до подписания договора. Сама по себе регистрация не дает права собственности, однако после покупки может доставить новому владельцу лишние хлопоты.

Как проверить, кто зарегистрирован в квартире перед покупкой

Узнать о лицах, зарегистрированных в квартире, можно по выписке из реестра территориальной общины. Получить ее может владелец или совладелец жилья, поэтому перед покупкой стоит попросить продавца предоставить актуальный документ, пишет 24 Канал.

Особенно важно проверить, зарегистрированы ли в квартире дети. Если в жилье остаются другие жильцы, еще до подписания договора нужно договориться, когда именно их снимут с регистрации. Это условие лучше зафиксировать при оформлении сделки и отдельно обсудить с нотариусом.

Перед передачей денег также стоит проверить, кому принадлежит квартира и на каком основании продавец получил ее в собственность. Отдельно сверяют документы с фактическим состоянием жилья, проверяют, нет ли долгов, связанных с квартирой, и заранее определяют сроки передачи квартиры новому владельцу.

Влияют ли зарегистрированные жильцы на право собственности

Регистрация места жительства не делает человека собственником или совладельцем квартиры. Даже если кто-то давно зарегистрирован по определенному адресу, это не означает, что у него есть доля в недвижимости.

Право собственности подтверждают документы и данные государственных реестров. Поэтому покупателю нужно отдельно проверить, кому принадлежит квартира, и отдельно – кто в ней зарегистрирован.

Если после продажи в квартире останутся зарегистрированные лица, вопрос об их снятии с регистрации уже придется решать новому владельцу. Поэтому срок снятия жильцов с регистрации лучше согласовать еще во время оформления купли-продажи.

Напомним, что Перед покупкой квартиры на вторичном рынке стоит проверить позволяет проверить не только документы продавца, но и саму недвижимость. В частности, в Государственном реестре вещных прав можно выяснить, кому принадлежит жилье и нет ли в отношении него арестов, ипотеки или других обременений.