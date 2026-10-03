Як перевірити, хто зареєстрований у квартирі перед купівлею

Дізнатися про зареєстрованих у квартирі людей можна за витягом із реєстру територіальної громади. Отримати його може власник або співвласник житла, тому перед купівлею варто попросити продавця надати актуальний документ, пише 24 Канал.

Особливо важливо перевірити, чи зареєстровані у квартирі діти. Якщо у житлі залишаються інші мешканці, ще до підписання договору потрібно домовитися, коли саме їх знімуть з реєстрації. Цю умову краще зафіксувати під час оформлення угоди та окремо обговорити з нотаріусом.

Перед передачею грошей також варто перевірити, кому належить квартира і на якій підставі продавець отримав її у власність. Окремо звіряють документи з фактичним станом житла, перевіряють, чи немає боргів, пов'язаних із квартирою, та заздалегідь визначають строки передачі квартири новому власнику.

Чи впливають зареєстровані мешканці на право власності

Реєстрація місця проживання не робить людину власником або співвласником квартири. Навіть якщо хтось давно зареєстрований за певною адресою, це не означає, що він має частку у нерухомості.

Право власності підтверджують документи та дані державних реєстрів. Тому покупцеві потрібно окремо перевірити, кому належить квартира, і окремо – хто в ній зареєстрований.

Якщо після продажу у квартирі залишаться зареєстровані люди, питання з їхнім зняттям з реєстрації вже доведеться вирішувати новому власнику. Тому строк зняття мешканців з реєстрації краще погодити ще під час оформлення купівлі-продажу.

Нагадаємо, перед купівлею квартири на вторинному ринку варто перевірити не лише документи продавця, а й саму нерухомість. Зокрема, у Державному реєстрі речових прав можна з'ясувати, кому належить житло та чи немає щодо нього арештів, іпотеки або інших обтяжень.