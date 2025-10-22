Цены квартир на вторичке выросли в городах, ранее менее популярных на рынке недвижимости. Часть покупателей предпочитает жилье, где можно поселиться сразу после приобретения.

Какая ситуация на рынке вторичной недвижимости?

Рынок вторичной недвижимости переживает подъем спроса на жилье, которое покупают на случай ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по недвижимости Дмитрий Карпиловский и Елена Гайдамаха.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сегодня портрет покупателя выстраивается такой: люди ищут квартиру, в которую можно заехать и жить. И не имеет значения, в каком состоянии там ремонт, но чтобы такая возможность хотя бы была. Подавляющее количество людей, которые сейчас покупают, это или семьи с детьми, для которых хотят спокойного обучения, или просто люди, которые покупают на запас на случай, если враг продвинется вперед. Они просто покупают, закрывают двери и возвращаются домой.

Эксперт Дмитрий Карпиловский отмечает, что, несмотря на все трудности, в экономике Украины накапливается значительный объем денег. Он появляется благодаря международной помощи, зарплатам военнослужащих, а также из-за валютных ограничений, сдерживающих отток капитала.

Дмитрий Карпиловский Инвестор, управляющий партнер УкрИнвестКлуба В экономике денег становится на самом деле значительно больше. Мы об этом не думаем, но условно неважно, человек заработал их честным трудом, или получил взятку. Он несет их в салон с новыми автомобилями, владелец салона – в ресторан, владелец ресторана – еще кому-то. И в конце концов деньги все равно оседают в карманах украинцев. Соответственно, есть большая готовность платить.

Как изменилась стоимость квартир в областях в 2025 году?

По данным ЛУН, осенью 2025 года рынок вторичной недвижимости демонстрировал парадоксальные изменения.

Однокомнатные квартиры в самых дорогих городах запада Львове и Ужгороде подешевели на 1 – 8% (до 64,5 и 59,2 тысячи долларов соответственно), тогда как в Тернополе за последние полгода они подорожали на 13% – до 41,3 тысячи долларов. Также рост на 8% зафиксировали на цены квартир в Черновцах.

В столице цены на однокомнатные квартиры почти не изменились: рост за полугодие составляет 3%. Средняя цена жилья составляет 65 тысяч долларов – это самый высокий показатель в стране.

Аналитики фиксируют смещение заинтересованности покупателей и инвесторов в квартирах на вторичке с запада страны в сторону соседних условно-безопасных городов.

Какова ситуация на рынке недвижимости в Украине?