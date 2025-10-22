Конкуренти Ужгороду: у яких містах більше купують вторинне житло

Ціни квартир на вторинці зросли в містах, раніше менш популярних на ринку нерухомості. Частина покупців віддає перевагу житлу, де можна оселитися відразу після придбання.

Яка ситуація на ринку вторинної нерухомості?

Ринок вторинної нерухомості переживає підйом попиту на житло, яке купують на випадок погіршення безпекової ситуації. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з нерухомості Дмитро Карпіловський та Олена Гайдамаха.

Олена Гайдамаха Рієлторка, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Сьогодні портрет покупця вибудовується такий: люди шукають квартиру, у яку можна заїхати й жити. І не має значення, в якому стані там ремонт, але щоб така можливість хоча б була. Переважна кількість людей, які зараз купують, це або сім'ї з дітьми, для яких хочуть спокійного навчання, або просто люди, які купують на запас на випадок, якщо ворог просунеться вперед. Вони просто купують, зачиняють двері й повертаються додому.

Експерт Дмитро Карпіловський зазначає, що, попри всі труднощі, в економіці України накопичується значний обсяг грошей. Він з’являється завдяки міжнародній допомозі, зарплатам військовослужбовців, а також через валютні обмеження, що стримують відплив капіталу.

Дмитро Карпіловський Інвестор, керуючий партнер УкрІнвестКлубу В економіці грошей стає насправді значно більше. Ми про це не думаємо, але умовно неважливо, чи людина заробила їх чесною працею, чи отримала хабар. Вона несе їх до салону з новими автівками, власник салону – у ресторан, власник ресторану – ще комусь. І врешті-решт гроші все одно осідають у кишенях українців. Відповідно, є більша готовність платити.

Як змінилася вартість квартир в областях у 2025 році?

За даними ЛУН, восени 2025 року ринок вторинної нерухомості демонстрував парадоксальні зміни.

Однокімнатні квартири в найдорожчих містах заходу Львові та Ужгороді здешевшали на 1 – 8% (до 64,5 та 59,2 тисячі доларів відповідно), тоді як в Тернополі за останні пів року вони здорожчали на 13% – до 41,3 тисячі доларів. Також зростання на 8% зафіксували на ціни квартир у Чернівцях.

У столиці ціни на однокімнатні квартири майже не змінилися: зростання за півріччя становить 3%. Середня ціна житла становить 65 тисяч доларів – це найвищий показник в країні.

Аналітики фіксують зміщення зацікавленості покупців та інвесторів у квартирах на вторинці з заходу країни в бік сусідніх умовно-безпечних міст.

Яка ситуація на ринку нерухомості в Україні?