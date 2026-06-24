Подписание договора – это ещё не гарантия: что нужно проверить перед покупкой жилья на вторичном рынке

Покупка квартиры может показаться завершенным делом уже после подписания договора. Но именно после заключения сделки иногда возникают риски, которые могут поставить право собственности под сомнение.

Какие риски следует учесть перед покупкой квартиры

Перед покупкой жилья важно проверить не только документы на квартиру, но и обстоятельства, связанные с продавцом, рассказали юристы YouTube-канала "Наказ".

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Риск, связанный с мужем или женой продавца

Один из самых распространенных рисков связан с семейным положением продавца. Если квартира была приобретена во время брака, она может считаться совместной собственностью супругов, даже если в документах указан только один владелец. В таком случае для продажи требуется нотариально заверенное согласие второго супруга.

Проблема в том, что устного согласия недостаточно. Если супруг или супруга продавца впоследствии заявят, что не давали разрешения на продажу, сделку могут оспорить. Риск сохраняется и после развода, если имущество не было разделено надлежащим образом.

Риск, связанный с несовершеннолетними детьми

Отдельно стоит проверить, не были ли в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети. Если ребенок имел право пользования жильем или долю в квартире, для продажи может потребоваться разрешение органа опеки.

Покупателю не стоит полагаться только на слова продавца о том, что "никаких проблем нет". Такие вещи должны подтверждаться документально, поскольку после заключения сделки вопрос о правах детей может стать поводом для спора.

Риск покупки квартиры с арендаторами

Еще одна ловушка – действующий договор аренды. Если квартира сдается, ее продажа не означает, что арендаторы автоматически должны выехать. Они могут иметь право проживать в квартире до истечения срока договора.

Поэтому перед покупкой стоит выяснить, не сдавали ли жилье в аренду, а также проверить условия договора, если он существует.

Риск из-за судебных разбирательств, долгов или ареста

Квартиру также необходимо проверить на наличие арестов, ипотеки, запретов и судебных споров. Такие проблемы могут быть связаны не только с самим жильем, но и с долгами предыдущего владельца.

Отдельно стоит проверить продавца в судебных реестрах, а квартиру – в государственных реестрах. Коммунальные долги формально не переходят к новому владельцу, но на практике могут затруднить переоформление услуг или общение с ОСМД или управляющим.

Риск, связанный с совладельцами

Если у квартиры несколько собственников, у других совладельцев есть преимущественное право выкупа доли. Продавец сначала должен предложить её им, а уже потом – постороннему покупателю.

Если эта процедура была нарушена, совладельцы могут обратиться в суд и оспорить сделку. Поэтому аванс лучше не передавать до полной проверки документов, ведь нотариус не всегда видит все риски, а продавец может о них не сообщить.

Какие документы нужно проверить перед покупкой

Именно документы на право собственности подтверждают, что продавец действительно имеет право продать квартиру. Без такой проверки покупатель рискует столкнуться с проблемами уже после оформления сделки.

Особенно внимательными следует быть с квартирами, которые за короткий срок несколько раз продавали или переоформляли. В таких случаях покупателю важно заранее проверить подлинность всех документов и информацию в реестре.