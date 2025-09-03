Укр Рус
3 сентября, 08:12
2

Стоит ли вкладывать средства в паркоместо: риелтор рассказала, как заработать даже если нет авто

Алена Захарова
Основні тези
  • Паркоместа в Украине, особенно в Киеве и крупных городах, рассматриваются как выгодная инвестиция из-за их функции безопасности и роли в повышении ликвидности жилья.
  • Проблема с парковкой в крупных городах Украины является острой из-за роста количества автомобилей, тогда как инфраструктура не успевает за этим темпом.

Все больше украинцев начинают рассматривать паркоместа как выгодную инвестицию. По словам риелтора Ирины Луханиной, особенно это актуально для Киева и крупных городов, где проблема парковки всегда оставалась острой.

Об этом риелтор Ирина Луханина рассказала в интервью 24 Каналу.

Почему выгодно вкладываться в паркоместа?

Кроме того, паркинг сейчас выполняет еще и функцию безопасности. В условиях военного положения и комбинированных атак подземные паркинги стали своеобразными укрытиями.

Многие семьи во время тревог спускаются туда, садятся в машину и находятся там до отбоя, 
– отметила Луханина.

Эксперт отмечает: при выборе паркоместа следует учитывать не только цену, но и удобство и уровень безопасности. Важными критериями являются:

  • простота заезда и выезда;
  • наличие охраны и видеонаблюдения;
  • контроль доступа;
  • размер и маневренность места.

Значение имеет и высота паркинга: в двухуровневых комплексах нижний уровень может не подходить для больших авто.


Почему выгодно вкладываться в паркоместа / Фото Unsplash

Как повысить ликвидность приобретенного жилья?

По словам Луханиной, на рынке недвижимости повышается спрос на квартиры в домах с современными паркингами. Это касается не только покупки, но и аренды. Поэтому инвесторам советуют покупать паркоместо вместе с квартирой, чтобы повысить ее ликвидность.

Если это однокомнатная квартира – стоит иметь одно паркоместо. Для 2 – 3-комнатных – лучше два. Такой подход сокращает срок экспозиции на рынке, 
– объяснила риелтор.

Итак, паркоместо сегодня – не только комфорт для авто, но и стратегический актив, который может стать важной частью инвестиций в недвижимость.

Какова ситуация с парковкой в Украине?

  • Проблема с парковкой в крупных украинских городах стоит особенно остро. В Киеве, Львове, Одессе или Днепре количество автомобилей ежегодно растет, а инфраструктура не успевает за этим темпом. Мест на муниципальных стоянках и придомовых территориях не хватает, поэтому водители часто вынуждены оставлять авто на тротуарах, обочинах или во дворах.
  • По данным транспортных аналитиков, в столице ежедневно не хватает десятков тысяч паркомест. К тому же новостройки прошлых лет часто проектировались с минимальным количеством паркингов, ориентируясь на нормы, давно утратившие актуальность.