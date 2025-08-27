Комфорт или прибыль: как правильно выбрать жилье для себя и под инвестиции
Есть те, кто мечтает о квартире как о своем будущем доме – с удобной планировкой, тихим двором и любимым видом из окна. Другие же смотрят на недвижимость как на инструмент для заработка – с потенциалом перепродажи или стабильной арендой. Мало кто знает, но между этими двумя сценариями –"для себя" и "под инвестицию" –скрываются разные подходы к выбору и совсем другие приоритеты.
Как сделать правильный выбор при покупке недвижимости – в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Назар Процик.
На украинском рынке жилья выделяются 2 разных подхода к покупке недвижимости:
- для собственного проживания,
- с инвестиционной целью.
Для того, чтобы сделать правильный выбор при покупке надо знать основные различия.
Как выбрать жилье для инвестиции?
По словам Назара Процика, инвесторы прежде всего считают потенциальный доход – от перепродажи или долгосрочной аренды.
Обычно инвесторы отдают предпочтение однокомнатным квартирам – они более ликвидны, поскольку имеют меньшую площадь и, соответственно, более низкую общую стоимость. Хотя цены за квадратный метр в однокомнатных квартирах могут быть выше, общая сумма инвестиции меньше, а окупаемость – быстрее,
– отметил он.
Дело в том, что такие объекты легче сдавать студентам и тем, кто живет самостоятельно, поэтому спрос стабильно высокий.
Жилье для себя или под инвестиции / Фото Unsplash
Каким должно быть жилье для себя?
Зато покупатели, которые берут жилье для себя, уделяют большее внимание комфорту и повседневным сценариям:
- инфраструктуре района,
- удобствам ЖК,
- планировке,
- ориентации окон,
- шуму,
- наличия укрытия,
- паркомест и тому подобное.
Важно! Ранее мы писали, что в условиях войны украинцы при выборе жилья акцентируют на безопасности. В частности, обращают внимание на локацию, наличие укрытия, тип дома и логистику эвакуации. Также важными остаются традиционные критерии: цена, площадь, район и инфраструктура.
Те, кто покупает жилье для себя, ориентируются на комфорт и перспективу – большую площадь, удобства и условия для жизни семьи. Это и есть основная разница в подходах к выбору жилья,
– добавил эксперт по недвижимости.
Итак, ключевое отличие заключается в цели приобретения недвижимости. Именно они и формируют противоположные стратегии выбора на рынке.