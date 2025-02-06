Только 12% украинцев планируют покупку жилья в 2025 году
По данным OLX Недвижимости, спрос на покупку жилья с января по октябрь 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Сейчас лишь 12% украинцев планируют покупать жилье в этом году.
Сейчас среди украинцев увеличился спрос на аренду жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимости в декабре, пишет 24 Канал.
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Что украинцы думают о покупке жилья в 2025 году
В этом году будет примерно 2,4 миллиона потенциальных покупателей жилья в Украине. Такое число вычислили аналитики OLX Недвижимости, пользуясь в частности данными Института демографии.
В целом результаты опроса таковы:
- 64% респондентов – не планируют в текущем году приобрести недвижимость;
- 24% опрошенных – думают о приобретении в перспективе следующих 5 лет;
- 12% респондентов – планируют купить недвижимость в текущем году.
Среди причин покупки самой распространенной является желание улучшить жилищные условия (46%). Также часть опрошенных планирует приобрести жилье из-за переезда в другую область или город (23%). А еще значительный процент респондентов видит в покупке инвестицию своих средств (22%).
Почему такой показатель
Как отмечает бренд-менеджер OLX Недвижимости Юлия Козар, на показатель повлияла экономическая ситуация в стране и военный фактор. Понятие отложенного спроса по покупке жилья до сих пор существует.
Влияет на ситуацию и то, что гривна девальвирует, в то время, как цены на квартиры и дома растут. Это в свою очередь влияет на рост сегмента долгосрочной аренды. Не имея возможность купить жилье – украинцы его арендуют,
– отметила Юлия Козар.
За 2024 год спрос на долгосрочную аренду вырос на 8,4% и даже на 8% превысил довоенный показатель в 2021 году.