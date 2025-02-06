Зараз серед українців збільшився попит на оренду житла. Про це свідчать результати опитування OLX Нерухомості в грудні, пише 24 Канал.

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Що українці думають про купівлю житла у 2025 році

Цього року буде приблизно 2,4 мільйона потенційних покупців житла в Україні. Таке число вирахували аналітики OLX Нерухомості, послуговуючись зокрема даними Інституту демографії.

Загалом результати опитування такі:

64% респондентів – не планують в поточному році придбати нерухомість;

в поточному році придбати нерухомість; 24% опитаних – думають про придбання в перспективі наступних 5 років;

про придбання в перспективі наступних 5 років; 12% респондентів – планують купити нерухомість у поточному році.

Серед причин купівлі найпоширенішою є бажання покращити житлові умови (46%). Також частина опитаних планує придбати житло через переїзд в іншу область чи місто (23%). А ще значний відсоток респондентів вбачає в покупці інвестицію своїх коштів (22%).

Чому такий показник

Як зазначає бренд-менеджерка OLX Нерухомості Юлія Козар, на показник вплинула економічна ситуація в країні та воєнний фактор. Поняття відкладеного попиту щодо купівлі житла досі існує.

Впливає на ситуацію і те, що гривня девальвує, в той час, як ціни на квартири та будинки зростають. Це своєю чергою впливає на ріст сегмента довгострокової оренди. Не маючи можливість купити житло – українці його орендують,

– зазначила Юлія Козар.

За 2024 рік попит на довгострокову оренду зріс на 8,4% та навіть на 8% перевищив довоєнний показник у 2021 році.