Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году

Согласно результатам исследования, только 12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году. Опрошенные рассказали, сколько именно средств они готовы потратить на приобретение недвижимости.

Почти все из 12% украинцев, которые готовы покупать недвижимость в этом году, рассматривают жилой тип. Еще 5% планируют приобрести земельный участок, а наименьший процент – коммерческую. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимости, пишет 24 Канал.

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Какой тип жилья и за сколько выберут покупатели

Большинство респондентов (51%) хотят купить вторичное жилье с ремонтом. Значительная часть опрошенных (32%) – сданную в эксплуатацию новостройку или новостройку с ремонтом. Меньшая часть (13%) планирует покупку квартиры на стадии котлована.

На вопрос о бюджете респонденты ответили так:

46% – рассматривают варианты до 30 тысяч долларов ;

; 34% – готовы потратить от 30 до 60 тысяч долларов;

16% – хотят купить жилье в диапазоне между 60 и 150 тысяч долларов;

4% – планируют покупку стоимостью более 150 тысяч долларов.

Половина потенциальных покупателей будет покупать жилье за собственные средства, не используя кредитные или ипотечные программы. 45% – планируют сделку через различные программы кредитования. Еще более 24% опрошенных – будут покупать жилье с целью сдачи в аренду.

Почему только 12% украинцев планируют покупать недвижимость

Бренд-менеджер OLX Недвижимости Юлия Козар считает, что на показатель повлияла экономическая ситуация в стране и военный фактор. Эти факторы формируют в Украине явление отложенного спроса.

Несмотря на то, цены на квартиры и дома продолжают расти. "Это в свою очередь влияет на рост сегмента долгосрочной аренды. Не имея возможность купить жилье – украинцы его арендуют", – прокомментировала Юлия Козар.

Спрос на долгосрочную аренду растет. В 2024 году он даже на 8% превысил довоенный показатель в 2021 году.