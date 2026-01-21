Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии

Рынок жилья в Чехии остается одним из самых дорогих, а собственная квартира для многих украинцев становится целью длительных сбережений. Даже несмотря на стабильную работу, большинство надеется приобрести квартиру с помощью кредита.

Сколько стоит квадратный метр в городах Чехии?

По состоянию на 2026 год средняя стоимость жилья в Чехии стала значительно дороже. Цены на жилье на 89% выше стоимости квартиры в Украине, сообщает Numbeo.

Средняя стоимость квадратного метра в разных городах Чехии составляет:

Прага – 157 тысяч чешских крон (6 550 евро);

Карловы Вары – 110 тысяч чешских крон (4 580 евро);

Брно – 105,5 тысяч чешских крон за квадратный метр (4 400 евро);

Пльзень – 81,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (3 380 евро);

Острава – 46,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (1 925 евро).

Дополнительно на ситуацию на рынке жилья будут влиять изменения в кредитной политике. С апреля 2026 года Чешский национальный банк ужесточает правила для инвестиционной ипотеки, которая сейчас охватывает не менее 20% рынка.

При таких условиях банки планируют осторожнее подходить к выдаче ипотеки и пересматривать условия кредитования, в частности повышать ставки из-за более жесткой оценки заявок, пишет Czech Daily.

Какая зарплата считается средней?

В 2026 году средняя заработная плата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1 960 евро в месяц. Для расчетов можно предположить, что украинец, работающий в Чехии, откладывает 50% своего дохода.

Таким образом, ежемесячная сумма сбережений составляет около 980 евро, а за год получается накопить около 11 760 евро. Именно с этой цифры считают, сколько времени понадобится для покупки квартиры без привлечения кредитов.

За сколько лет можно купить собственное жилье?

Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, сроки накопления выглядят так:

Прага – около 27 лет;

Карловы Вары – примерно 19 лет;

Брно – ориентировочно 18 лет;

Пльзень – около 14 лет;

Острава – примерно 8 лет.

