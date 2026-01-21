Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
- Средняя стоимость квадратного метра в Праге составляет 157 тысяч чешских крон (6 550 евро), в Карловых Варах – 110 тысяч чешских крон (4 580 евро).
- Украинцу, который откладывает 50% средней зарплаты в Чехии, нужно около 27 лет для покупки квартиры в Праге площадью 50 квадратных метров без кредита.
Рынок жилья в Чехии остается одним из самых дорогих, а собственная квартира для многих украинцев становится целью длительных сбережений. Даже несмотря на стабильную работу, большинство надеется приобрести квартиру с помощью кредита.
Сколько стоит квадратный метр в городах Чехии?
По состоянию на 2026 год средняя стоимость жилья в Чехии стала значительно дороже. Цены на жилье на 89% выше стоимости квартиры в Украине, сообщает Numbeo.
Смотрите также Где в Украине реально купить квартиру за 25 тысяч долларов и меньше
Средняя стоимость квадратного метра в разных городах Чехии составляет:
- Прага – 157 тысяч чешских крон (6 550 евро);
- Карловы Вары – 110 тысяч чешских крон (4 580 евро);
- Брно – 105,5 тысяч чешских крон за квадратный метр (4 400 евро);
- Пльзень – 81,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (3 380 евро);
- Острава – 46,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (1 925 евро).
Дополнительно на ситуацию на рынке жилья будут влиять изменения в кредитной политике. С апреля 2026 года Чешский национальный банк ужесточает правила для инвестиционной ипотеки, которая сейчас охватывает не менее 20% рынка.
При таких условиях банки планируют осторожнее подходить к выдаче ипотеки и пересматривать условия кредитования, в частности повышать ставки из-за более жесткой оценки заявок, пишет Czech Daily.
Какая зарплата считается средней?
В 2026 году средняя заработная плата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1 960 евро в месяц. Для расчетов можно предположить, что украинец, работающий в Чехии, откладывает 50% своего дохода.
Таким образом, ежемесячная сумма сбережений составляет около 980 евро, а за год получается накопить около 11 760 евро. Именно с этой цифры считают, сколько времени понадобится для покупки квартиры без привлечения кредитов.
За сколько лет можно купить собственное жилье?
Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, сроки накопления выглядят так:
- Прага – около 27 лет;
- Карловы Вары – примерно 19 лет;
- Брно – ориентировочно 18 лет;
- Пльзень – около 14 лет;
- Острава – примерно 8 лет.
Какая стоимость жилья в Польше?
Средняя стоимость жилья в Польше варьируется от 8 500 до 28 000 злотых за квадратный метр в зависимости от города, с самыми высокими ценами в Варшаве и Сопоте.
Рост цен на недвижимость в 2026 году обусловлено дефицитом новостроек, ростом затрат на строительство, ограниченным доступом к ипотеке и стабильным спросом инвесторов.