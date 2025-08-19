Турция привлекает иностранцев теплым климатом, ценами и удобными условиями покупки недвижимости для иностранцев. Поэтому, неудивительно, что украинцы оказались в лидерах

Об этом свидетельствуют данные Open4Business, передает 24 Канал.

Кто из иностранцев чаще всего покупает жилье в Турции?

Лидерами по количеству сделок стали:

россияне – 315 объектов,

иранцы – 152 сделки,

немцы – 135 сделок.

Украинцы приобрели 134 объекта, заняв четвертую строчку рейтинга. Пятерку замыкают граждане Ирака со 120 сделками.

В топ-10 также вошли покупатели из:

Азербайджана (93 сделки),

Казахстана (65),

Саудовской Аравии (64),

Палестины (52),

Китая (51).

Интересно! Стоит отметить, что в июне 2025 года украинцы занимали второе место среди иностранцев, которые покупают жилье в Турции, уступая лишь гражданам России.

В TÜİK объясняют, что состав лидеров по количеству сделок ежемесячно меняется. На это влияют сезонность туристического потока, колебания цен и инвестиционные интересы иностранцев.



Украинцы все чаще покупают недвижимость в Турции / Фото Unsplash

Как украинцу купить жилье в Турции?

Купить квартиру или частный дом в Турции легко Для этого вам нужны только:

загранпаспорт,

идентификационный номер иностранца (выдается в Турции, оформляется за 1 – 2 дня).

Ранее мы писали, что украинцам также легко купить жилье в Болгарии. Все благодаря низким ценам и простой процедуре, для которой нужен только загранпаспорт.

