Нерухомість Купівля житла Попит зростає: українці активно інвестують у нерухомість Туреччини
19 серпня, 08:00
2

Попит зростає: українці активно інвестують у нерухомість Туреччини

Альона Захарова
Основні тези
  • Українці активно інвестують у нерухомість у Туреччині, займаючи четверте місце серед іноземців за кількістю придбаних об'єктів.
  • Для купівлі житла в Туреччині українцям потрібен лише закордонний паспорт та ідентифікаційний номер іноземця, який оформлюється за 1 – 2 дні.

Туреччина приваблює іноземців теплим кліматом, цінами та зручними умовами купівлі нерухомості для іноземців. Тож, недивно, що українці опинилися у лідерах

Про це свідчать дані Open4Business, передає 24 Канал. 

Хто з іноземців найчастіше купує житло у Туреччині? 

Лідерами за кількістю угод стали:

  • росіяни – 315 об'єктів,
  • іранці – 152 угоди,
  • німці – 135 угод.

Українці придбали 134 об'єкти, посівши четверту сходинку рейтингу. П'ятірку замикають громадяни Іраку зі 120 угодами.

У топ-10 також увійшли покупці з:

  • Азербайджану (93 угоди),
  • Казахстану (65),
  • Саудівської Аравії (64),
  • Палестини (52),
  • Китаю (51).

Цікаво! Варто зазначити, що у червні 2025 року українці займали друге місце серед іноземців, які купують житло в Туреччині, поступаючись лише громадянам Росії.

У TÜİK пояснюють, що склад лідерів за кількістю угод щомісяця змінюється. На це впливають сезонність туристичного потоку, коливання цін та інвестиційні інтереси іноземців.


Українці все частіше купують нерухомість у Туреччині / Фото Unsplash

Як українцю купити житло у Туреччині?

Придбати квартиру чи приватний будинок у Туреччині легкою Для цього вам потрібні лише:

  • закордонний паспорт,
  • ідентифікаційний номер іноземця (видається у Туреччині, оформлюється за 1 – 2 дні).

Раніше ми писали, що українцям також легко купити житло у Болгарії. Все завдяки низьким цінам і простій процедурі, для якої потрібен лише закордонний паспорт.

