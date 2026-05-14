Компенсация за поврежденное или разрушенное жилье: как украинцам получить средства

Украинцы, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення". В Минразвития напомнили, как подать заявку и что делать после повторных повреждений.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье?

Подать заявку на компенсацию могут владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также украинцы, которые приобрели жилье в новостройках, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Перед подачей документов нужно проверить, внесено ли право собственности в Государственный реестр вещных прав. Если данных в реестре нет, их придется обновить через нотариуса или государственного регистратора.

Сначала владелец подает информационное сообщение о поврежденном имуществе. Сделать это можно через Дію, ЦНАП или нотариуса. После этого нужно открыть специальный счет "еВідновлення" в банке и подать заявление на компенсацию.

Далее жилье осматривает комиссия и фиксирует повреждения. Если обращение согласовывают, деньги поступают на специальный счет. Использовать их можно только на ремонт жилья или приобретение строительных материалов.

После завершения ремонта получатель компенсации должен сообщить о выполненных работах. В некоторых случаях комиссия повторно проверяет жилье после восстановления, чтобы подтвердить целевое использование средств.

Что делать, если жилье повреждено повторно?

Владельцы жилья могут повторно подать заявку на компенсацию, если дом или квартира снова пострадали из-за обстрелов после ремонта или получения первой выплаты.

Для этого нужно еще раз подать информационное сообщение о поврежденном имуществе и новое заявление на компенсацию. После этого комиссия повторно осматривает жилье и фиксирует новые разрушения.

Повторную компенсацию назначают только после официального подтверждения повреждений. Если комиссия не провела обследование или информация о разрушении не появилась в реестре, выплату не согласуют.

Особенно часто с повторными повреждениями сталкиваются жители прифронтовых регионов. После ремонта жилье там нередко снова попадает под удары, из-за чего владельцам приходится повторно проходить процедуру компенсации.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье?

Для владельцев полностью уничтоженного жилья действует другой механизм компенсации. После подачи информационного сообщения человек может оформить заявку на жилищный сертификат или компенсацию для строительства.

Но такой вариант доступен не всем. Если разрушена квартира в многоэтажке, выбрать можно только жилищный сертификат. Деньги на строительство предоставляют исключительно владельцам частных домов.

Для компенсации на возведение нового дома человек должен иметь земельный участок. Деньги на строительство поступают частями после подтверждения отдельных этапов работ.

Жилищный сертификат дает возможность приобрести новое жилье. Его можно использовать для покупки квартиры, частного дома или инвестирования в будущее строительство. Подать заявление можно через Дію, ЦНАП или нотариуса.

Кто определяет сумму компенсации и проверяет разрушения?

Осмотр поврежденного или уничтоженного жилья проводят специальные комиссии, которые создают органы местного самоуправления. Именно они проверяют объекты, фиксируют масштабы разрушений и принимают решение о компенсации.

Сумма выплаты зависит от площади жилья, уровня повреждений и стоимости восстановительных работ. После проверки комиссия вносит решение в систему, а заявитель получает уведомление в Дії.

Почему выплаты по программе задерживаются?

После подачи заявления через приложение процесс переходит к общинам и именно там все замедляется, рассказала Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE. Без обследований и соответствующих решений средства не перечисляют. Из-за этого возникают задержки даже тогда, когда люди уже подали все необходимые документы.

По словам Шуляк желающих работать в составе комиссий немного. Из-за этого нагрузка на местном уровне остается высокой, а проверки длятся дольше, чем ожидают заявители.