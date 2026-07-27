ВПЛ могут выселить из временного жилья: какие правила действуют сейчас

Для ВПЛ, находящихся в местах временного проживания, были введены новые правила. Они определяют условия поселения, случаи выселения и сколько времени на восстановление документов.

При каких условиях ВПЛ могут выселить с места временного проживания

ВПЛ могут выселить из МТП, если человек более 60 дней без уважительной причины там не проживает, рассказал народный депутат Павел Фролов .

Выселение возможно и тогда, когда житель предоставил ложные данные или более трех раз нарушил условия договора. Остаться в МТП не смогут и люди, имеющие собственное жилье. Исключение составляет недвижимость на временно оккупированных территориях и территориях боевых действий.

Работоспособный человек также может быть выселен, если в течение трех месяцев он не трудоустроился, не стал на учет в центре занятости или не выполнил других предусмотренных требований.

Жителей придется переселить, если объект исключат из перечня МТП. В таком случае администрация должна предупредить людей не позднее чем через четыре недели. Исключение – случаи, когда жилье сочли непригодным для проживания.

Перед заселением объект должен быть проверен на соответствие минимальным требованиям. Без такой проверки его не смогут включить в список мест временного проживания.

Официальный договор на проживание в МТП заключается не позднее со дня заселения на 6 месяцев с возможностью продления,

– отметил Павел Фролов.

Кроме того, для ВПЛ, у которых нет документов, дадут больше времени для их восстановления. Теперь срок увеличили с 60 до 90 календарных дней , чтобы люди успели их восстановить.

Напомним, в 2026 году для ВПЛ планируют запустить программу "Домики в деревне" . Общины смогут покупать частные дома за счет госбюджета и передавать их переселенцам в пользование, а сами жители будут оплачивать только коммунальные услуги. В общей сложности планируют приобрести около 1 000 таких домов, а предельная стоимость одного дома будет составлять 500 тысяч гривен.