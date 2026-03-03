Бесплатное жилье для УБД: кому могут не дать квартиру в 2026 году

В 2026 году часть участников боевых действий может потерять право на квартиру от государства, даже имея соответствующий статус. Также при рассмотрении заявлений жилищная комиссия проверяет не воспользовался ли человек помощью ранее.

Кто из УБД не сможет получить жилье в 2026 году?

Статус участника боевых действий сам по себе не гарантирует предоставления квартиры или денежной компенсации, отмечается в Жилищном кодексе.

Главный критерий – потребность в улучшении жилищных условий. Если на одного человека приходится больше установленной нормы жилой площади, обычно 6 – 9 квадратных метров в зависимости от региона, во взятии на квартирный учет могут отказать.

Отказ также получат те, кто уже имеет пригодное для проживания жилье, даже если оно оформлено на кого-то из членов семьи. Комиссия учитывает всю недвижимость, находящуюся в собственности заявителя и его семьи в собственности заявителя и его семьи.

Какие основания для отказа или исключения из очереди?

Причиной отрицательного решения может стать не только площадь жилья, но и нарушения при подаче документов. Среди самых распространенных оснований:

наличие скрытой недвижимости в другом регионе;

представление неправильных справок о составе семьи;

предоставление ложных сведений о жилищных условиях;

ранее полученное жилье или компенсация от государства;

искусственное ухудшение условий проживания, в частности продажа или дарение недвижимости перед подачей заявления.

Если выяснится, что человек сознательно ухудшил жилищные условия, его могут не только не поставить на учет, но и исключить из очереди.

Как проверяют документы и можно ли получить помощь во второй раз?

Решение принимает жилищная комиссия после анализа заявления и всех подтверждающих документов. Проверяют информацию о составе семьи, регистрацию места жительства, наличие жилья и фактические условия проживания. Данные могут сверять с государственными реестрами.

Право на бесплатное жилье или денежную компенсацию предоставляется один раз, сообщает Министерство по делам ветеранов. Если участник боевых действий уже воспользовался государственной поддержкой ранее, повторно получить квартиру или компенсацию он не сможет.

Как стать на квартирный учет?

Чтобы стать на квартирный учет, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления вместе с удостоверением УБД, документами о составе семьи и подтверждением жилищных условий. После проверки комиссия принимает решение о постановке на учет или отказе с указанием оснований