Хто з УБД не зможе отримати житло у 2026 році?

Статус учасника бойових дій сам по собі не гарантує надання квартири або грошової компенсації, зазначається у Житловому кодексі.

Дивіться також Податок на оренду хочуть зменшити втричі: до якої ставки і що це змінить

Головний критерій – потреба в поліпшенні житлових умов. Якщо на одну особу припадає більше встановленої норми житлової площі, зазвичай 6 – 9 квадратних метрів залежно від регіону, у взятті на квартирний облік можуть відмовити.

Відмову також отримають ті, хто вже має придатне для проживання житло, навіть якщо воно оформлене на когось із членів сім'ї. Комісія враховує всю нерухомість, що перебуває у власності заявника та його родини.

Які підстави для відмови або виключення з черги?

Причиною негативного рішення може стати не лише площа житла, а й порушення під час подання документів. Серед найпоширеніших підстав:

наявність прихованої нерухомості в іншому регіоні;

подання неправильних довідок про склад сім'ї;

надання неправдивих відомостей щодо житлових умов;

раніше отримане житло чи компенсація від держави;

штучне погіршення умов проживання, зокрема продаж або дарування нерухомості перед поданням заяви.

Якщо з'ясується, що людина свідомо погіршила житлові умови, її можуть не лише не поставити на облік, а й виключити з черги.

Як перевіряють документи та чи можна отримати допомогу вдруге?

Рішення ухвалює житлова комісія після аналізу заяви та всіх підтвердних документів. Перевіряють інформацію про склад сім'ї, реєстрацію місця проживання, наявність житла та фактичні умови проживання. Дані можуть звіряти з державними реєстрами.

Право на безоплатне житло або грошову компенсацію надається один раз, повідомляє Міністерство у справах ветеранів. Якщо учасник бойових дій уже скористався державною підтримкою раніше, повторно отримати квартиру чи компенсацію він не зможе.

Як стати на квартирний облік?

Щоб стати на квартирний облік, необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування разом із посвідченням УБД, документами про склад сім'ї та підтвердженням житлових умов. Після перевірки комісія приймає рішення про взяття на облік або відмову із зазначенням підстав