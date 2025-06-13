Оформление квартиры в новостройке: сколько это стоит и как долго длится

Чтобы официально стать владельцем квартиры, следует оформить соответствующее право на владение этим имуществом. В общем процесс оформления не является сложным, если застройщик надежный, а документы на недвижимость в порядке.

В Украине любая недвижимость должна пройти обязательную государственную регистрацию. Только после внесения данных о покупателе в Государственный реестр прав, он становится полноправным владельцем, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог агентства недвижимости.

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Какая цена регистрации и как долго она длится

По закону, стандартный срок составляет 5 рабочих дней, но процесс можно ускорить за дополнительную плату. Стоимость формируется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в 2025 году это 3 028 гривен.

Сроки и суммы административного сбора:

за 5 рабочих дней – 0,1 прожиточного минимума (303 гривен);

за 2 рабочих дня – 1 прожиточный минимум (3 028 гривен);

за 1 рабочий день – 2 прожиточных минимума (6 056 гривен);

за 2 часа – 5 прожиточных минимумов (15 140 гривен).

Дополнительно нужно будет заплатить за получение информации из реестра. На бумажном носителе – 0,025 прожиточного минимума (76 гривен), в электронном виде – 0,0125 прожиточного минимума (38 гривен).

Если на квартиру оформлена ипотека, то дополнительно оплачивается 0,05 прожиточного минимума (151 гривна) за регистрацию обременения.

Строительство в крупнейших городах Украины продолжается, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Например, в 2024 году только один из девелоперов в 2024 году – РИЕЛ – ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тыс. м².

Этапы регистрации права собственности

Подача полного пакета документов.

Формирование дела регистратором, который в дальнейшем определяет очередность рассмотрения.

Проверка документов на законность и достоверность.

Принятие решения – если документы в порядке, то данные вносят в реестр.

Выдача готовых документов в бумажном или электронном виде.

Оформлением права собственности может заниматься застройщик или будущий полноправный владелец самостоятельно. Агенты говорят, что при условии оформления застройщиком процесс может длиться дольше, чем при самостоятельном оформлении. И это, конечно, будет дороже.