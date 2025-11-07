Сколько стоит приватизация дома в селе в 2025 году

В 2025 году приватизация сельского жилья остается актуальным вопросом для владельцев и наследников недвижимости. Процедура позволяет официально оформить право собственности, что позволяет полноценно распоряжаться домом – продавать, дарить или передавать по наследству.

Сколько стоит приватизация дома в селе?

Хотя сама приватизация жилья является бесплатной, основные расходы – это изготовление документов, технические моменты, нотариальное оформление, пишет 24 Канал со ссылкой на Dozvil.

Основные расходы при приватизации дома:

Технический паспорт – от 1 200 до 3 000 гривен, в зависимости от размера дома и населенного пункта. Если документа нет или он устарел, его нужно обновить.

– от 1 200 до 3 000 гривен, в зависимости от размера дома и населенного пункта. Если документа нет или он устарел, его нужно обновить. Выписка из Государственного земельного кадастра – около 100 – 200 гривен.

– около 100 – 200 гривен. Денежная оценка земельного участка (если приватизируется вместе с землей) – в пределах 800 – 2 500 гривен.

земельного участка (если приватизируется вместе с землей) – в пределах 800 – 2 500 гривен. Услуги нотариуса – обычно от 1 000 до 2 000 гривен за оформление прав собственности, заверение заявлений и договоров.

– обычно от 1 000 до 2 000 гривен за оформление прав собственности, заверение заявлений и договоров. Регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав – 230 гривен государственной пошлины.

в Государственном реестре вещных прав – 230 гривен государственной пошлины. Кадастровый номер (если отсутствует) – от 1 000 гривен.

Важно! В среднем полная стоимость приватизации дома в селе в 2025 году в Украине составляет от 7 000 до 20 000 гривен. Итоговая сумма зависит от состояния документов, площади объекта и местных тарифов.

Как цена зависит от региона?

Стоимость приватизации существенно отличается в зависимости от области. В регионах с высокими тарифами на землеустроительные услуги и большим спросом на недвижимость расходы могут быть значительно больше.

Киевская область – от 12 000 до 25 000 гривен. Здесь спрос на оформление документов выше, а границы участков часто сложнее, что влияет на цену.

Львовская область – от 8 000 до 18 000 гривен. Стоимость услуг ниже, но специалисты отмечают, что часто возникают дополнительные проверки документов и уточнения границ.

Черниговская область – от 5 000 до 15 000 гривен. Цены самые низкие среди регионов, однако найти сертифицированных землеустроителей или юристов может быть сложнее.

Как приватизировать дом в селе?

Процедура приватизации предусматривает несколько основных этапов:

Сбор документов. Необходимо подготовить:

паспорт и код владельца;

технический паспорт на дом;

документ, подтверждающий право пользования жильем;

справку из сельского совета о проживании;

документ на землю.

Подача заявления. Обращение подается в орган местного самоуправления - сельский или поселковый совет. Он передает документы в соответствующее управление жилищной политики или коммунальной собственности.

Согласование и изготовление технической документации. Если все в порядке, орган власти выдает решение о передаче жилья в частную собственность. На основе этого оформляется акт передачи.

Регистрация права собственности. После утверждения решения сельсовета новый владелец регистрирует свое право в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Этот этап завершает процесс приватизации.

Обратите внимание! Все оформление длится от одного до трех месяцев, в зависимости от полноты документов и скорости согласования.

Почему приватизация дома необходима?

Приватизация дает возможность юридически закрепить право на имущество. Без нее дом официально принадлежит общине или государству, а житель является лишь пользователем. Это создает риски – дом нельзя продать, сдать в аренду или передать по наследству.

Среди основных преимуществ приватизации:

Защита права собственности. Вы становитесь полноправным владельцем, и никто не сможет отобрать жилье без законных оснований.

Возможность распоряжения имуществом. Легально заключать договоры купли-продажи, дарения или аренды.

Доступ к компенсациям и программам восстановления. Государство признает только частную собственность, поэтому компенсации за разрушенное или поврежденное жилье предоставляются только владельцам с зарегистрированными правами.

Возможность оформить наследство. Без приватизации наследники не смогут полноценно вступить в права на дом.

Сколько стоит приватизация земельного участка?

Приватизация земельного участка в Украине происходит бесплатно, но требует оплаты за разработку технической документации. Средняя стоимость составляет от 2 500 до 3 500 гривен. Цены зависят от размеров и расположения участка. В общем процесс приватизации длится до месяца.