Скільки коштує приватизація будинку в селі у 2025 році
- У 2025 році вартість приватизації будинку в селі в Україні становить від 7 000 до 20 000 гривень, залежно від регіону, стану документів та місцевих тарифів.
- Приватизація передбачає збір документів, подання заяви до місцевих органів, погодження, виготовлення технічної документації та реєстрацію права власності, що триває від одного до трьох місяців.
У 2025 році приватизація сільського житла залишається актуальним питанням для власників і спадкоємців нерухомості. Процедура дозволяє офіційно оформити право власності, що дає змогу повноцінно розпоряджатися будинком – продавати, дарувати чи передавати у спадок.
Скільки коштує приватизація будинку в селі?
Хоча сама приватизація житла є безплатною, основні витрати – це виготовлення документів, технічні моменти, нотаріальне оформлення, пише 24 Канал з посиланням на Dozvil.
Основні витрати під час приватизації будинку:
- Технічний паспорт – від 1 200 до 3 000 грн, залежно від розміру будинку та населеного пункту. Якщо документа немає або він застарів, його потрібно оновити.
- Витяг з Державного земельного кадастру – близько 100 – 200 грн.
- Грошова оцінка земельної ділянки (якщо приватизується разом із землею) – у межах 800 – 2 500 грн.
- Послуги нотаріуса – зазвичай від 1 000 до 2 000 грн за оформлення прав власності, завірення заяв і договорів.
- Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав – 230 грн державного мита.
- Кадастровий номер (якщо відсутній) – від 1 000 грн.
Важливо! У середньому повна вартість приватизації будинку в селі у 2025 році в Україні становить від 7 000 до 20 000 гривень. Підсумкова сума залежить від стану документів, площі об'єкта та місцевих тарифів.
Як ціна залежить від регіону?
Вартість приватизації суттєво відрізняється залежно від області. У регіонах із вищими тарифами на землевпорядні послуги та більшим попитом на нерухомість витрати можуть бути значно більшими.
Київська область – від 12 000 до 25 000 гривень. Тут попит на оформлення документів вищий, а межі ділянок часто складніші, що впливає на ціну.
Львівська область – від 8 000 до 18 000 гривень. Вартість послуг нижча, але фахівці зазначають, що часто виникають додаткові перевірки документів і уточнення меж.
Чернігівська область – від 5 000 до 15 000 грн. Ціни найнижчі серед регіонів, проте знайти сертифікованих землевпорядників або юристів може бути складніше.
Як приватизувати будинок у селі?
Процедура приватизації передбачає кілька основних етапів:
Збір документів. Необхідно підготувати:
- паспорт і код власника;
- технічний паспорт на будинок;
- документ, що підтверджує право користування житлом;
- довідку з сільської ради про проживання;
- документ на землю.
Подання заяви. Звернення подається до органу місцевого самоврядування — сільської чи селищної ради. Вона передає документи до відповідного управління житлової політики або комунальної власності.
Погодження та виготовлення технічної документації. Якщо все гаразд, орган влади видає рішення про передачу житла у приватну власність. На основі цього оформлюється акт передачі.
Реєстрація права власності. Після затвердження рішення сільради новий власник реєструє своє право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цей етап завершує процес приватизації.
Зверніть увагу! Усе оформлення триває від одного до трьох місяців, залежно від повноти документів і швидкості погодження.
Чому приватизація будинку необхідна?
Приватизація дає можливість юридично закріпити право на майно. Без неї будинок офіційно належить громаді або державі, а мешканець є лише користувачем. Це створює ризики – будинок не можна продати, здати в оренду чи передати у спадок.
Серед основних переваг приватизації:
- Захист права власності. Ви стаєте повноправним власником, і ніхто не зможе відібрати житло без законних підстав.
- Можливість розпорядження майном. Легально укладати договори купівлі-продажу, дарування або оренди.
- Доступ до компенсацій та програм відновлення. Держава визнає тільки приватну власність, тому компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло надаються лише власникам із зареєстрованими правами.
- Можливість оформити спадщину. Без приватизації спадкоємці не зможуть повноцінно вступити у права на будинок.
Скільки коштує приватизація земельної ділянки?
Приватизація земельної ділянки в Україні відбувається безплатно, але вимагає оплати за розробку технічної документації. Середня вартість становить від 2 500 до 3 500 гривень. Ціни залежать від розмірів та розташування ділянки. Загалом процес приватизації триває до місяця.