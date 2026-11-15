Один из супругов хочет продать квартиру без согласия другого: разрешает ли это закон

Квартира, приобретенная в браке, может являться совместной собственностью даже в том случае, если она оформлена только на одного из супругов. Поэтому продать такое жилье без согласия мужа или жены, как правило, нельзя. В то же время развод не означает, что имущественные права второго супруга утрачиваются.

Разрешает ли закон продать совместную недвижимость в одиночку

Даже если право собственности на жилье оформлено исключительно на мужа или жену, продать его без ведома другого партнера закон запрещает. Имущество, приобретенное в браке, автоматически считается совместной совместной собственностью с равными правами обеих сторон, о чем свидетельствует Семейный кодекс Украины. Если же один из партнеров попытается провести такую сделку за спиной другого, пострадавшая сторона имеет полное право оспорить договор в суде или потребовать полной денежной компенсации за свою долю.

Какое согласие необходимо для оформления сделки с недвижимостью

Закон четко разграничивает правила для различных типов покупок и продаж. Мелкие бытовые операции обжаловать невозможно, ведь по умолчанию считается, что семья действует согласованно. Однако продажа ценного имущества требует более строгого контроля:

Для продажи автомобиля достаточно простого письменного согласия второго супруга.

Для отчуждения квартиры, частного дома или земельного участка обязательно требуется письменное согласие, заверенное нотариально.

Соглашаться на продажу "вслепую" вовсе не обязательно. В тексте нотариального согласия можно указать конкретное имя покупателя, предельные сроки или минимальную стоимость продажи. Нотариус обязан проверить соблюдение этих требований, что позволяет сохранить контроль над общими деньгами даже в период напряженных семейных отношений.

Какие лазейки используют для продажи жилья в обход закона

Оформить договор купли-продажи без обязательного нотариального согласия второго супруга в стандартном порядке невозможно. Однако недобросовестные партнеры иногда пытаются использовать теневые обходные пути:

Оформление имущества как личного. Нотариус удостоверит сделку без согласия, если жилье досталось по наследству, было подарено, приобретено до вступления в брак или за личные средства в соответствии с брачным договором. Манипуляции с разводом. Бывший муж или жена нередко уверяют нотариуса, что брак расторгнут, а значит, имущество не является совместным. Однако сам факт развода не отменяет статус совместной собственности на приобретенные ранее квадратные метры. Вклад в уставный капитал. Недвижимость не продают напрямую, а передают в качестве доли в бизнесе, пытаясь обойти семейное законодательство.

Следует помнить, что для проблемного жилья одного лишь согласия партнера недостаточно. Если квартира находится в ипотеке, требуется обязательное разрешение банка-кредитора. А если право собственности или пользования жильем имеет несовершеннолетний ребенок, сделка не состоится без согласования с органом опеки и попечительства.

Как защитить квадратные метры, если продажу готовят тайно

Главное препятствие для любого несанкционированного переоформления недвижимости – официальное обременение в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если вы узнали, что партнер готовит тайную продажу, нужно действовать на опережение: суд по вашему заявлению может заранее наложить арест или запрет на отчуждение в рамках обеспечения иска.

Если же квартиру уже продали без вашего ведома, договор автоматически не теряет силу. Шансы вернуть жилье или взыскать 50% рыночной стоимости зависят от того, знал ли покупатель об отсутствии согласия и действовал ли он добросовестно. В случае доказательства недобросовестности сделку признают недействительной в судебном порядке.

К слову, для продажи квартирыв 2026 году необходимо иметь ряд подготовленных документов. В частности, при продаже недвижимости требуются: паспорт и налоговые номера, документы на право собственности, выписка из Государственного реестра вещных прав, технический паспорт на квартиру, экспертная оценка недвижимости, выписка из реестра территориальной общины о зарегистрированных в квартире лицах. Отсутствие какого-либо из документов может задержать процесс продажи или вообще поставить возможность продажи квартиры под угрозу.