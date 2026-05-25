Почти тысяча обращений за сутки: киевляне массово оформляют заявки на "еВідновлення"

За последние сутки жители Киева подали 986 заявок на компенсацию за разрушенное жилье. Еще 147 заявок поступили от жителей Киевской области после очередных массированных атак России.

Сколько семей уже получили компенсации?

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что количество новых обращений показывает масштаб разрушений и одновременно высокий запрос на быстрое восстановление жилья.

По его словам, больше всего пострадали Киев и общины Киевской области. Кулеба призвал граждан не медлить с подачей заявок через "Дію".

Механизм уже доказал свою эффективность. В Киеве почти 19 000 семей получили компенсацию для восстановления поврежденного жилья. Еще почти 8 500 семей получили сертификаты для покупки нового жилья вместо разрушенного,

– отметил министр развития общин.

Также Кулеба призвал местные власти быстрее работать с фиксацией повреждений и работой профильных комиссий.

Скорость решений здесь критическая. Люди должны как можно быстрее получить поддержку и компенсации,

– подчеркнул Кулеба.

Как получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье?

Украинцы, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення". Подать заявку имеют право владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также люди, которые приобрели жилье в новостройках.

Перед подачей документов необходимо проверить, внесено ли право собственности в Государственный реестр вещных прав. Если данных там нет, информацию нужно обновить через нотариуса или государственного регистратора.

Сначала владелец подает информационное сообщение о поврежденном или разрушенном жилье через "Дію", ЦНАП или нотариуса. После этого нужно открыть специальный счет "еВідновлення" в банке и подать заявление на компенсацию.

Далее жилье осматривает специальная комиссия, которую создает местная власть. Она фиксирует повреждения и определяет размер компенсации в зависимости от площади помещения, масштаба разрушений и стоимости ремонта.

Средства поступают на специальный счет, а использовать их можно только на ремонт или покупку строительных материалов. После завершения работ владелец должен сообщить об этом, после чего комиссия может повторно осмотреть жилье.