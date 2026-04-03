Еще один регион получит деньги на генераторы: правительство расширило программу "СвітлоДім"
- Программа "СвітлоДім" расширена на Харьковскую область, позволяя многоквартирным домам получить компенсацию за покупку энергооборудования.
- Совладельцы могут получить от государства от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы, солнечные панели и другое оборудование для обеспечения автономного питания во время блэкаутов.
Государственная программа "СвітлоДім" заработала еще в одном регионе Украины. С ее помощью многоквартирные дома могут получить компенсацию за покупку энергооборудования на случай блэкаутов.
Какой регион присоединился к программе?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.
Расширяем программу "Светодим" на Харьковскую область в рамках Планов устойчивости регионов,
– отметила глава правительства.
По этой программе многоквартирные дома Харьковщины теперь тоже могут подать заявку и получить средства, чтобы оборудовать автономное питание на случай длительных отключений света.
В частности, эта возможность доступна:
- для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
- для жилищных и обслуживающих кооперативов;
- и для управляющих многоквартирных домов.
Подать заявку можно на сайте программы "СвітлоДім" или онлайн через Дію.
Добавим, что первыми воспользоваться программой смогли жителей Киева и Киевской области. В столичном регионе она заработала с 30 января.
По словам Свириденко, с тех пор более 1 200 многоквартирных домов получили финансирование в целом почти на 306 миллионов гривен.
Как работает программа "СвітлоДім"?
В рамках программы "СвітлоДім" совладельцы многоквартирных домов могут получить от государства от 100 до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования.
Речь идет о приборах, которые помогут обеспечить работу главных систем жизнеобеспечения домов:
- генераторы;
- аккумуляторы;
- солнечные панели;
- инверторы;
- и другое оборудование для работы насосов, лифтов, освещения во время блэкаутов.
Чтобы принять участие в программе, совладельцам многоквартирного дома необходимо:
- провести собрание совладельцев или получить решение органа управления для ОСМД и кооперативов, или оформить договор с управляющим о приобретении оборудования по программе;
- открыть счет специальный счет в "Ощадбанке" или другом банке, который участвует в программе;
- подать заявку на сайте или на портале Дія;
- указать данные о получателе, дом и перечень необходимого оборудования.
Заявки на выплату компенсации рассматривает и одобряет комиссия при Министерстве развития общин. Если комиссия согласует выплаты, начисления происходят в течение 48 часов.
"СветоДИМ" является частью системного подхода Правительства к усилению энергонезависимости многоквартирных домов и подготовки страны к следующему отопительному сезону в рамках планов устойчивости,
– отметила Свириденко.
Обратите внимание! Приобретенное энергооборудование становится общей собственностью совладельцев дома. Его запрещено продавать или передавать в пользование во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.
От чего зависит сумма компенсации?
Размер финансовой помощи определяют в зависимости от характеристик дома, прежде всего его этажности и количества подъездов. Например, для зданий высотой до шести этажей выплата составляет до 100 тысяч гривен.
Для многоэтажек средней высоты – от 7 до 16 этажей – сумма помощи возрастает и может достигать 200 тысяч гривен.
Максимальную поддержку до 300 тысяч гривен получат самые высокие дома от 17 этажей, а также объекты с дополнительной инфраструктурой, в частности котельными. К этой категории также относятся дома с более чем тремя подъездами и не менее чем четырьмя этажами.