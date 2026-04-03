Еще один регион получит деньги на генераторы: правительство расширило программу "СвітлоДім"

Государственная программа "СвітлоДім" заработала еще в одном регионе Украины. С ее помощью многоквартирные дома могут получить компенсацию за покупку энергооборудования на случай блэкаутов.

Какой регион присоединился к программе?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

Расширяем программу "Светодим" на Харьковскую область в рамках Планов устойчивости регионов,

– отметила глава правительства.

По этой программе многоквартирные дома Харьковщины теперь тоже могут подать заявку и получить средства, чтобы оборудовать автономное питание на случай длительных отключений света.

В частности, эта возможность доступна:

для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);

для жилищных и обслуживающих кооперативов;

и для управляющих многоквартирных домов.

Подать заявку можно на сайте программы "СвітлоДім" или онлайн через Дію.

Добавим, что первыми воспользоваться программой смогли жителей Киева и Киевской области. В столичном регионе она заработала с 30 января.

По словам Свириденко, с тех пор более 1 200 многоквартирных домов получили финансирование в целом почти на 306 миллионов гривен.

Как работает программа "СвітлоДім"?

В рамках программы "СвітлоДім" совладельцы многоквартирных домов могут получить от государства от 100 до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования.

Речь идет о приборах, которые помогут обеспечить работу главных систем жизнеобеспечения домов:

генераторы;

аккумуляторы;

солнечные панели;

инверторы;

и другое оборудование для работы насосов, лифтов, освещения во время блэкаутов.

Чтобы принять участие в программе, совладельцам многоквартирного дома необходимо:

провести собрание совладельцев или получить решение органа управления для ОСМД и кооперативов, или оформить договор с управляющим о приобретении оборудования по программе;

открыть счет специальный счет в "Ощадбанке" или другом банке, который участвует в программе;

подать заявку на сайте или на портале Дія;

указать данные о получателе, дом и перечень необходимого оборудования.

Заявки на выплату компенсации рассматривает и одобряет комиссия при Министерстве развития общин. Если комиссия согласует выплаты, начисления происходят в течение 48 часов.

"СветоДИМ" является частью системного подхода Правительства к усилению энергонезависимости многоквартирных домов и подготовки страны к следующему отопительному сезону в рамках планов устойчивости,

– отметила Свириденко.

Обратите внимание! Приобретенное энергооборудование становится общей собственностью совладельцев дома. Его запрещено продавать или передавать в пользование во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

От чего зависит сумма компенсации?