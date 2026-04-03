Аналитика рынка Еще один регион получит деньги на генераторы: правительство расширило программу "СвітлоДім"
3 апреля, 13:11
Еще один регион получит деньги на генераторы: правительство расширило программу "СвітлоДім"

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Программа "СвітлоДім" расширена на Харьковскую область, позволяя многоквартирным домам получить компенсацию за покупку энергооборудования.
  • Совладельцы могут получить от государства от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы, солнечные панели и другое оборудование для обеспечения автономного питания во время блэкаутов.

Государственная программа "СвітлоДім" заработала еще в одном регионе Украины. С ее помощью многоквартирные дома могут получить компенсацию за покупку энергооборудования на случай блэкаутов.

Какой регион присоединился к программе?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

Расширяем программу "Светодим" на Харьковскую область в рамках Планов устойчивости регионов, 
– отметила глава правительства.

По этой программе многоквартирные дома Харьковщины теперь тоже могут подать заявку и получить средства, чтобы оборудовать автономное питание на случай длительных отключений света.

В частности, эта возможность доступна:

  • для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
  • для жилищных и обслуживающих кооперативов;
  • и для управляющих многоквартирных домов.

Подать заявку можно на сайте программы "СвітлоДім" или онлайн через Дію.

Добавим, что первыми воспользоваться программой смогли жителей Киева и Киевской области. В столичном регионе она заработала с 30 января.

По словам Свириденко, с тех пор более 1 200 многоквартирных домов получили финансирование в целом почти на 306 миллионов гривен.

Девелопер РІЕЛ та Bosphorus Development відкрили продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. Проєкт реалізується у центрі столиці на вул. Євгена Коновальця та передбачає сучасну архітектуру, підземний паркінг, просторе лобі та багатофункціональні зони для мешканців. Формат відповідає запиту на якісний міський продукт бізнес-сегменту. Для інвестора це може бути варіантом із потенційною капіталізацією, що залежить від ринкових умов.

Как работает программа "СвітлоДім"?

В рамках программы "СвітлоДім" совладельцы многоквартирных домов могут получить от государства от 100 до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования.

Речь идет о приборах, которые помогут обеспечить работу главных систем жизнеобеспечения домов:

  • генераторы;
  • аккумуляторы;
  • солнечные панели;
  • инверторы;
  • и другое оборудование для работы насосов, лифтов, освещения во время блэкаутов.

Чтобы принять участие в программе, совладельцам многоквартирного дома необходимо:

  • провести собрание совладельцев или получить решение органа управления для ОСМД и кооперативов, или оформить договор с управляющим о приобретении оборудования по программе;
  • открыть счет специальный счет в "Ощадбанке" или другом банке, который участвует в программе;
  • подать заявку на сайте или на портале Дія;
  • указать данные о получателе, дом и перечень необходимого оборудования.

Заявки на выплату компенсации рассматривает и одобряет комиссия при Министерстве развития общин. Если комиссия согласует выплаты, начисления происходят в течение 48 часов.

"СветоДИМ" является частью системного подхода Правительства к усилению энергонезависимости многоквартирных домов и подготовки страны к следующему отопительному сезону в рамках планов устойчивости, 
– отметила Свириденко.

Обратите внимание! Приобретенное энергооборудование становится общей собственностью совладельцев дома. Его запрещено продавать или передавать в пользование во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

От чего зависит сумма компенсации?

  • Размер финансовой помощи определяют в зависимости от характеристик дома, прежде всего его этажности и количества подъездов. Например, для зданий высотой до шести этажей выплата составляет до 100 тысяч гривен.

  • Для многоэтажек средней высоты – от 7 до 16 этажей – сумма помощи возрастает и может достигать 200 тысяч гривен.

  • Максимальную поддержку до 300 тысяч гривен получат самые высокие дома от 17 этажей, а также объекты с дополнительной инфраструктурой, в частности котельными. К этой категории также относятся дома с более чем тремя подъездами и не менее чем четырьмя этажами.