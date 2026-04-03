Який регіон приєднався до програми?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

Дивіться також Кредит під 0% для підготовки до блекаутів: як отримати гроші на генератори й не лише

Розширюємо програму "СвітлоДІМ" на Харківську область у межах Планів стійкості регіонів,
– зазначила очільниця уряду.

За цією програмою багатоквартирні будинки Харківщини тепер теж можуть подати заявку й отримати кошти, щоб обладнати автономне живлення на випадок тривалих відключень світла.

Зокрема, ця можливість доступна:

  • для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
  • для житлових та обслуговуючих кооперативів;
  • та для управителів багатоквартирних будинків.

Подати заявку можна на сайті програми "СвітлоДім" або ж онлайн через Дію.

Додамо, що першими скористатися програмою змогли жителів Києва та Київської області. У столичному регіоні вона запрацювала з 30 січня.

За словами Свириденко, з того часу понад 1 200 багатоквартирних будинків отримали фінансування загалом майже на 306 мільйонів гривень.

Як працює програма "СвітлоДім"?

У межах програми "СвітлоДім" співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати від держави від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання.

Йдеться про прилади, які допоможуть забезпечити роботу головних систем життєзабезпечення будинків:

  • генератори;
  • акумулятори;
  • сонячні панелі;
  • інвертори;
  • та інше обладнання для роботи насосів, ліфтів, освітлення під час блекаутів.

Щоб взяти участь у програмі, співвласникам багатоквартирного будинку необхідно:

  • провести збори співвласників або отримати рішення органу управління для ОСББ і кооперативів, або оформити договір з управителем про придбання обладнання за програмою;
  • відкрити рахунок спеціальний рахунок в "Ощадбанку" або іншому банку, який бере участь у програмі;
  • подати заявку на сайті чи на порталі Дія;
  • вказати дані про отримувача, будинок і перелік необхідного обладнання.

Заявки на виплату компенсації розглядає та схвалює комісія при Міністерстві розвитку громад. Якщо комісія погодить виплати, нарахування відбуваються протягом 48 годин.

"СвітлоДІМ" є частиною системного підходу Уряду до посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків та підготовки країни до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості,
– наголосила Свириденко.

Зауважте! Придбане енергообладнання стає спільною власністю співвласників будинку. Його заборонено продавати або передавати в користування під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Від чого залежить сума компенсації?

  • Розмір фінансової допомоги визначають залежно від характеристик будинку, передусім його поверховості та кількості під’їздів. Наприклад, для будівель висотою до шести поверхів виплата становить до 100 тисяч гривень.

  • Для багатоповерхівок середньої висоти – від 7 до 16 поверхів – сума допомоги зростає і може сягати 200 тисяч гривень.

  • Максимальну підтримку до 300 тисяч гривень отримають найвищі будинки від 17 поверхів, а також об’єкти з додатковою інфраструктурою, зокрема котельнями. До цієї категорії також належать будинки з більш ніж трьома під’їздами та щонайменше чотирма поверхами.