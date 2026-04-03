Який регіон приєднався до програми?
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.
Розширюємо програму "СвітлоДІМ" на Харківську область у межах Планів стійкості регіонів,
– зазначила очільниця уряду.
За цією програмою багатоквартирні будинки Харківщини тепер теж можуть подати заявку й отримати кошти, щоб обладнати автономне живлення на випадок тривалих відключень світла.
Зокрема, ця можливість доступна:
- для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
- для житлових та обслуговуючих кооперативів;
- та для управителів багатоквартирних будинків.
Подати заявку можна на сайті програми "СвітлоДім" або ж онлайн через Дію.
Додамо, що першими скористатися програмою змогли жителів Києва та Київської області. У столичному регіоні вона запрацювала з 30 січня.
За словами Свириденко, з того часу понад 1 200 багатоквартирних будинків отримали фінансування загалом майже на 306 мільйонів гривень.
Як працює програма "СвітлоДім"?
У межах програми "СвітлоДім" співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати від держави від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання.
Йдеться про прилади, які допоможуть забезпечити роботу головних систем життєзабезпечення будинків:
- генератори;
- акумулятори;
- сонячні панелі;
- інвертори;
- та інше обладнання для роботи насосів, ліфтів, освітлення під час блекаутів.
Щоб взяти участь у програмі, співвласникам багатоквартирного будинку необхідно:
- провести збори співвласників або отримати рішення органу управління для ОСББ і кооперативів, або оформити договір з управителем про придбання обладнання за програмою;
- відкрити рахунок спеціальний рахунок в "Ощадбанку" або іншому банку, який бере участь у програмі;
- подати заявку на сайті чи на порталі Дія;
- вказати дані про отримувача, будинок і перелік необхідного обладнання.
Заявки на виплату компенсації розглядає та схвалює комісія при Міністерстві розвитку громад. Якщо комісія погодить виплати, нарахування відбуваються протягом 48 годин.
"СвітлоДІМ" є частиною системного підходу Уряду до посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків та підготовки країни до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості,
– наголосила Свириденко.
Зауважте! Придбане енергообладнання стає спільною власністю співвласників будинку. Його заборонено продавати або передавати в користування під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.
Від чого залежить сума компенсації?
Розмір фінансової допомоги визначають залежно від характеристик будинку, передусім його поверховості та кількості під’їздів. Наприклад, для будівель висотою до шести поверхів виплата становить до 100 тисяч гривень.
Для багатоповерхівок середньої висоти – від 7 до 16 поверхів – сума допомоги зростає і може сягати 200 тисяч гривень.
Максимальну підтримку до 300 тисяч гривень отримають найвищі будинки від 17 поверхів, а також об’єкти з додатковою інфраструктурою, зокрема котельнями. До цієї категорії також належать будинки з більш ніж трьома під’їздами та щонайменше чотирма поверхами.