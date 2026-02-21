Выглядит как трейлер, а внутри как квартира: чем удивил новый дом на колесах
- Канадская компания представила дом на колесах Huckleberry, который по размерам напоминает полноценную квартиру.
- Дом оснащен просторной гостиной, индукционной плитой на кухне, ванной комнатой с подогревом пола и спальней на основном уровне без лестниц.
Канадская компания представила новый дом на колесах, который ломает представление о тесных помещениях в таком жилье. Несмотря на компактные размеры, внутри он напоминает полноценную квартиру. Пространство, свет и комфорт стали главной идеей этого проекта.
В чем особенность дома на колесах?
Подробнее о проекте и его наполненности рассказали на New Atlas.
Huckleberry, как рассказывают производители Rewild Homes, это мини-дом на колесах длиной примерно 9 метров и шириной почти 3 метра. Именно увеличенная ширина позволила сделать планировку значительно комфортнее, чем в большинстве стандартных домов на колесах, которые обычно узкие и вытянутые.
Дом имеет современный фасад с сочетанием дерева и металла, а также кедровую черепицу. Большие окна и люки на крыше обеспечивают много естественного света, благодаря чему пространство не кажется замкнутым или перегруженным.
Проект создавали с акцентом на постоянное проживание, а не короткие путешествия. Поэтому планирование ориентировано на удобство и функциональность в повседневной жизни.
Дом на колесах внутри / Фото Rewild Homes
Как удалось сделать его действительно удобным?
Главная зона – просторная гостиная, где достаточно места не только для дивана, но и для свободного движения или занятий йогой. Такая открытость – одно из ключевых требований заказчицы. Кухня оборудована индукционной плитой, мойкой, холодильником и достаточным количеством шкафов для хранения.
Отдельной изюминкой стала винтажная печь с духовкой для выпекания хлеба, которая добавляет интерьеру характера. Ванная комната выглядит необычно просторной – здесь есть ванна с душем, полноценный унитаз со смывом, стирально-сушильная машина и подогрев пола.
Спальня расположена на основном уровне, без лестниц и антресолей, и вмещает двуспальную кровать и системы хранения.
Huckleberry демонстрирует, что компактное жилье может быть не компромиссом, а сознательным выбором – без ощущения тесноты или ограничений.
