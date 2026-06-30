Начисления за "лишние" метры: где проверить налог на недвижимость

Налог на недвижимость может быть начислен владельцам квартир и домов, если площадь жилья превышает установленные нормы. Чтобы не ждать бумажного уведомления, сумму можно проверить самостоятельно через онлайн-сервисы.

Где владельцам жилья можно проверить налог на недвижимость

Проверить налог можно несколькими способами, пишет 24 Канал.

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Через:

Электронный кабинет налогоплательщика;

приложение "Дія";

приложение "Моя налоговая";

чат-бот InfoTAX.

Больше всего подробностей можно найти в Электронном кабинете налогоплательщика. Там можно увидеть сумму налога, состояние расчетов с бюджетом, возможную задолженность, переплату и историю платежей. Этот сервис стоит использовать, если нужно не просто проверить наличие задолженности, а понять, за что именно начислена сумма.

В "Дии" можно быстро проверить общий статус налогового долга. Это удобно, когда владельцу нужно узнать, есть ли задолженность. В то же время подробной разбивки там может не быть, поэтому более точные данные лучше искать в Электронном кабинете.

Еще один вариант – приложение "Моя налоговая". В нем доступны данные о состоянии расчетов с бюджетом, уведомления о новых начислениях и переход к оплате через платежные сервисы.

Также проверить информацию можно через чат-бот InfoTAX в Telegram или Viber. Он помогает следить за налоговыми данными и получать уведомления о новых начислениях.

Когда должно прийти уведомление о налоге на недвижимость

Налоговые уведомления-решения о налоге на недвижимость должны поступить плательщикам до 1 июля 2026 года. После получения уведомления у владельца есть 60 календарных дней, чтобы уплатить налог. Этот срок исчисляется не с даты, когда налоговая служба сформировала или отправила документ, а со дня его вручения плательщику.