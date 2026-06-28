Когда должно поступить уведомление о налоге на недвижимость

Налоговые уведомления-решения о налоге на недвижимость должны поступить плательщикам до 1 июля 2026 года, пишет 24 Канал.

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После получения уведомления у владельца есть 60 календарных дней, чтобы уплатить налог. Этот срок исчисляется не с даты, когда налоговая служба оформила или отправила документ, а со дня его вручения плательщику. То есть решающим является момент, когда человек фактически получил уведомление.

Если не уплатить налог в установленный срок, возникнет налоговый долг. После этого к сумме может быть добавлен штраф, поэтому откладывать оплату после вручения уведомления не стоит.

Сколько нужно заплатить налога на недвижимость

Налог на недвижимость начисляется не на всю площадь квартиры или дома. Его платят только за те квадратные метры, которые превышают необлагаемый лимит.

Для квартиры такой лимит составляет 60 квадратных метров. Для частного дома – 120 квадратных метров. Если у человека в собственности находятся разные типы жилья, например квартира и дом, общая норма составляет 180 квадратных метров.

Ставку налога определяют местные власти. Она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января предыдущего года, за каждый квадратный метр сверх нормы. В 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр.

Например, если площадь квартиры составляет 75 квадратных метров, налог будет начисляться не на всю квартиру, а только на 15 квадратных метров сверх лимита. При максимальной ставке сумма составит 1 800 гривен.

В то же время в разных общинах сумма может отличаться. Местные власти имеют право установить более низкую ставку, поэтому окончательный размер налога зависит от решения конкретной общины.

Как законно уменьшить сумму налога

Сумму в платежке стоит проверить даже тем владельцам, у которых нет льгот. Прежде всего нужно сверить технический паспорт на жилье с данными налоговой. Ошибка может быть в площади, адресе, количестве владельцев или других сведениях – то есть повлияет на сумму.

Налог также может изменить распределение долей собственности. Если квартира имеет площадь 80 квадратных метров и оформлена на одного собственника, налог начислят за 20 сверхнормативных метров.