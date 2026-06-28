Коли має прийти повідомлення про податок на нерухомість

Податкові повідомлення-рішення щодо податку на нерухомість мають надійти платникам до 1 липня 2026 року, пише 24 Канал.

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Після отримання повідомлення власник має 60 календарних днів, щоб сплатити податок. Цей строк рахують не від дати, коли податкова сформувала або відправила документ, а від дня його вручення платнику. Тобто вирішальним є момент, коли людина фактично отримала повідомлення.

Якщо не сплатити податок у визначений строк, з'явиться податковий борг. Після цього до суми можуть додати штраф, тому відкладати оплату після вручення повідомлення не варто.

Скільки треба сплатити податку на нерухомість

Податок на нерухомість нараховують не на всю площу квартири чи будинку. Його платять лише за ті квадратні метри, які перевищують неоподатковуваний ліміт.

Для квартири такий ліміт становить 60 квадратних метрів. Для приватного будинку – 120 квадратних метрів. Якщо людина має у власності різні типи житла, наприклад квартиру і будинок, загальна норма становить 180 квадратних метрів.

Ставку податку визначає місцева влада. Вона не може бути більшою за 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня попереднього року, за кожен квадратний метр понад норму. У 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

Наприклад, якщо площа квартири – 75 квадратних метрів, податок нарахують не на всю квартиру, а лише на 15 квадратних метрів понад ліміт. За максимальної ставки сума становитиме 1 800 гривень.

Водночас у різних громадах сума може відрізнятися. Місцева влада має право встановити нижчу ставку, тому остаточний розмір податку залежить від рішення конкретної громади.

Як законно зменшити суму податку

Суму в платіжці варто перевірити навіть тим власникам, які не мають пільг. Найперше треба звірити технічний паспорт на житло з даними податкової. Помилка може бути у площі, адресі, кількості власників або інших відомостях – тобто вплине на суму.

Податок також може змінити розподіл часток власності. Якщо квартира має 80 квадратних метрів і оформлена на одного власника, податок нарахують за 20 понаднормових метрів.