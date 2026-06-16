Кто может не платить налог на недвижимость

Налог начисляется только владельцам жилья площадью более 60 квадратных метров и домов площадью более 120 квадратных метров, пишет 24 Канал.

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Платить нужно не за всю недвижимость, а только за сверхнормативные метры. Например, если квартира имеет площадь 70 квадратных метров, налог начислят только на 10 квадратных метров.

Как сообщает Государственная налоговая служба, от уплаты освобождаются владельцы недвижимости на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Льгота сохраняется и для жилья, поврежденного или разрушенного в результате войны. Она действует до момента восстановления или реконструкции дома или квартиры.

Также не нужно платить, если дом уже введен в эксплуатацию, но право собственности еще не зарегистрировано в государственном реестре. В такой ситуации владелец уплачивает только земельный налог, а за сам объект жилья этот платеж не взимается.

Льготы предоставляются:

люди с инвалидностью I и II группы;

ветераны войны, в частности участники боевых действий;

члены семей погибших ветеранов;

многодетные семьи;

пенсионеры;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы категорий 1 и 2;

дети-сироты.

Как законно уменьшить сумму налога

Сумму в платежке стоит проверить даже тем владельцам, у которых нет льгот. Прежде всего нужно сверить технический паспорт на жилье с данными налоговой.

Ошибка может быть в площади, адресе, количестве собственников или других сведениях. Если данные устарели или неточны, налог могут пересчитать.

На сумму также может повлиять перераспределение долей собственности. Если квартира имеет площадь 80 квадратных метров и оформлена на одного собственника, налог начислят за 20 сверхнормативных метров.

Но если это же жилье оформить в совместную долевую собственность по 40 квадратных метров на каждого, – налог начисляться не будет.

Стоит проверить и местные льготы. Общины сами устанавливают ставку налога и могут освобождать отдельные категории от уплаты или предоставлять им льготную ставку.

Платежки должны поступить до 1 июля. После этого у владельцев есть 60 дней на оплату. Если письма нет, сумму все равно стоит проверить в Электронном кабинете налогоплательщика или в своей налоговой инспекции.

Игнорировать платежку не стоит. Если просрочить оплату до 30 дней, штраф составит 5% от суммы задолженности. Если задержка будет больше, придется уплатить уже 10%. За каждый день просрочки также начисляется пеня в размере 0,05% от суммы задолженности.

Почему могут начислить налог сразу за три года

Информация о недвижимости иногда поступает в налоговую с опозданием или обрабатывается не сразу. В таком случае владелец может получить счет сразу за несколько лет. Фактически это означает, что вместо одного платежа человек сразу видит сумму за два или три года. В то же время отсутствие уведомления освобождает от штрафов и пени.