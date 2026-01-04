В Польше чиновники ходят по съемным квартирам с проверкой: что происходит

В Польше местные жители все чаще сообщают о визитах людей, которые представляются государственными инспекторами. Они интересуются, кто фактически проживает в квартире.

Проверки осуществляют компании по управлению недвижимостью ZGN в рамках программы "Знай своего арендатора", которая в Варшаве действует уже не первый год. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на In Poland.

Читайте также Регионы формируют цену на жилье: сколько стоит квартира в Италии в 2026 году

С какой целью проверяет арендованные квартиры?

Проверки арендованных квартир в Польше, о которых пишут в сети, действительно проводятся и являются плановыми. Цель контроля – выяснить, используется ли жилье в соответствии с условиями договора. Инспекторы проверяют, не сдается ли квартира или ее часть в незаконную субаренду, не предоставлена ли она в пользование посторонним лицам без согласия города, а также не было ли несанкционированных перепланировок или строительных нарушений.

Какие масштабы проверок и что может измениться в дальнейшем?

Проверки проводят в больших объемах. Например, в районе Воля в Варшаве, где сосредоточено почти 14 тысяч единиц муниципального и социального жилья, в 2024 году проверили примерно 3 700 квартир, а в 2025 – еще примерно 3 000. Во время визитов также обращают внимание на техническое состояние помещений и фактическое количество жителей.

В дальнейшем правила могут стать еще более жесткими. В Польше готовят общенациональные изменения, которые предусматривают обязательную проверку каждого договора минимум раз в 5 лет, в том числе и по соглашениям, заключенным до 2019 года. Кроме того, в случае расхождений между задекларированным и реальным количеством жителей власти смогут отказать в выплате жилищных субсидий.

К слову, по состоянию на ноябрь 2025 года по оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польше сейчас находятся более 975 тысяч украинцев, которые выехали из страны из-за полномасштабной войны. В то же время официальные данные польского правительства свидетельствуют, что общая численность граждан Украины, проживающих в Польше, достигает примерно 2,5 миллиона. Это почти 7% от всего населения страны.

Как Польша планирует изменить правила посуточной аренды?

В Польше планируют ужесточить правила краткосрочной аренды, которая активно развивалась на фоне роста туризма. Новый закон предусматривает обязательную регистрацию каждой квартиры с присвоением номера – без этого размещать объявления на платформах будет запрещено. Для легальной сдачи жилья владельцам придется получить согласование от жилищного сообщества, гмины и местных властей.

Правительство отмечает, что изменения должны сбалансировать интересы арендодателей, туристического бизнеса и жителей. Ожидается, что это даст общинам больше контроля над ситуацией в своих районах.