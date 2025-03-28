Мужчина купил раскладной дом в популярном интернет-магазине: что ему приехало

Американец купил раскладной дом за 39 тысяч долларов на Amazon. Когда жилье доставили, мужчина был ошеломлен его прочностью и современным видом.

Натан Грэм, который ведет популярный ютюб-канал Unspeakable, опубликовал видео о своем новом доме, рассказывает 24 Канал.

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Как выглядит раскладной дом

На видео Натан с друзьями распаковывает дом, который в сложенном виде напоминает коробку. Для того, чтобы жилье стало полноценным, нужно было сложить два отдельных крыла, что мужчины и сделали.

Мы его создали, хоть я немного волновался, что нас могут обмануть, покупая эту вещь,

– поделился блогер.

Дом доставили не пустым – внутри был диван, двухъярусная кровать, телевизор и даже туалет с душем. Ютубер даже выполнил дерзкий трюк, поставив всю мебель на крышу, чтобы проверить их прочность.

Крошечное жилье, которое раскладывается на дом: видео

Однако позже он был шокирован, обнаружив, что в доме отсутствуют электрические розетки: "Я пытался найти куда подключить холодильник, но там не было электрических розеток. Как мы должны подключать приборы? Как мы должны готовить еду?"

Позже озадаченный Натан понял свою ошибку – он забыл прочитать мелкий шрифт в описании к дому. Там говорилось о том, что покупатели сами должны позаботиться об электричестве, поэтому мужчина приобрел генератор.

"Я хочу такой дом"

Видео американца собрало более 8 миллионов просмотров. Пользователи не могли удержаться, чтобы не выразить кто удивление, а кто восторг:

Я хочу такой дом. Он такой замечательный. Это будет так круто!

Сначала я подумал: "Почему дом такой маленький?", пока не увидел, что ты можешь расширить его!

Мне на самом деле нравится этот дом. Выглядит очень красиво и просторно. Интересно, нужно ли вам платить налоги на недвижимость?

На Amazon предлагают много раскладных домов стоимостью от от 10 тысяч фунтов, поэтому опыт Натана не единственный. В описании указано, что такое жилье будет служить до 30 лет. Поскольку цены на дома постоянно растут, люди ищут альтернативу традиционным помещением.