Кому достанется квартира после развода: когда жилье не делят пополам

После развода вопрос раздела жилья становится одним из самых тяжелых для бывших супругов. Именно квартира является самым дорогим общим имуществом, поэтому ее раздел может превратиться в длительный конфликт.

Кому принадлежит квартира после расторжения брака?

Если жилье приобрели во время брака, оно считается общей совместной собственностью обоих, отмечается в 60 статье Семейного кодекса.

Не имеет значения, кто именно платил за покупку и на чье имя оформлены документы. Закон исходит из того, что имущество приобретали для семьи, поэтому права у обоих равны.

После развода статус квартиры не меняется автоматически. Бывшие муж и жена остаются совладельцами, пока не урегулируют вопрос разделения официально. До этого момента каждый из них имеет право пользоваться жильем.

К слову, иначе решается ситуация с имуществом, которое появилось до брака. Квартира, купленная ранее, а также полученная в наследство или в подарок, обычно считается личной собственностью одного из супругов. Такое жилье не делят при разводе, если нет особых обстоятельств.

Всегда ли жилье делят поровну?

Чаще всего общую квартиру делят на две равные части. Каждый из бывших супругов имеет право на половину. Однако суд может отойти от этого принципа с учетом конкретной ситуации, отмечают в Министерстве юстиции.

Суд учитывает:

с кем остаются дети после развода;

заботился ли один из супругов о семье;

сколько средств было потрачено на содержание жилья или ремонт.

Обратите внимание! Важную роль играет брачный договор. Если супруги заранее определили другой порядок раздела имущества, именно эти условия и применяют при разделе.

Как происходит раздел квартиры на практике?

Самый спокойный вариант это добровольная договоренность. Бывшие муж и жена могут решить, кому остается квартира, а кто получит денежную компенсацию за свою долю. Такое соглашение нужно оформить письменно и удостоверить у нотариуса.

Когда компромисса нет, спор рассматривает суд. Он определяет доли каждого из совладельцев и может установить порядок пользования жильем. Например, позволить одному из супругов выкупить долю другого. После официального разделения совместная собственность прекращается, а каждый получает свою часть квартиры или компенсацию.

Могут ли родители кого-то из супругов претендовать на жилье?