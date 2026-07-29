Из-за этих ошибок может быть отказано в регистрации недвижимости через Дию: что нужно проверить

Оформление недвижимости через Дию может показаться простым, но даже мелкая ошибка в документах может стать причиной отказа. Поэтому перед подачей заявления важно правильно подготовить файлы и проверить все данные.

Как подготовить документы для регистрации недвижимости через Дию

Для онлайн-регистрации права собственности необходимо подготовить электронные копии документов, подтверждающих право на недвижимость. Их нужно именно сканировать, а не фотографировать на телефон, отмечается на портале Верховной Рады.

Файлы должны быть в формате PDF с разрешением 150 dpi. Если документ состоит из нескольких страниц, их нужно объединить в один файл. Каждый отдельный документ загружается отдельным PDF-файлом.

Важно, чтобы текст, подписи, печати и реквизиты были хорошо читаемыми. Страницы не должны быть обрезанными, перекошенными или перевернутыми, а часть документа – закрытой. На сканированную копию также необходимо наложить квалифицированную электронную подпись, подтверждающую соответствие копии оригиналу.

При подаче заявления необходимо указать данные о документе: его тип, серию (при наличии), номер, дату выдачи, орган, его выдавшего, срок действия (если предусмотрен), а также другие необходимые сведения.

Почему могут отказать в регистрации недвижимости

Отказ может быть вынесен из-за ошибок в файлах или данных о документе. Например, если вместо скана загрузили фотографию, часть текста невозможно прочитать или не видны подписи, печати или реквизиты.

Могут отказать и из-за обрезанных или перевернутых страниц, неправильно сформированного многостраничного документа или отсутствия необходимых сведений. Причиной также могут стать некорректно указанные данные о документе.

Напомним, в 10 областях Украины, пострадавших от войны, упростили процедуру регистрации права собственности на недвижимость. Владельцы жилья из этих регионов могут подать документы на регистрацию в любом безопасном регионе страны.