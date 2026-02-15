Сколько стоит ремонт дома по сравнению с квартирой: где расходы значительно больше

Ремонт жилья всегда требует значительных затрат, но сумма может существенно отличаться в зависимости от типа недвижимости. Владельцы частных домов часто тратят больше, чем владельцы квартир, из-за большего количества необходимых работ.

Почему ремонт дома обходится дороже?

Общая стоимость ремонта в доме может быть больше из-за непрогнозируемости расходов, рассказала Ирина Луханина в комментарии Ирина Луханина 24 Канала.

Смотрите также Какая оптимальная высота потолка в доме и почему она имеет значение

Обычно расходы увеличиваются из-за:

Большей площади . Даже когда стоимость работ за квадратный метр одинакова, общая сумма выше просто из-за метража. К тому же в доме больше коридоров, лестницы и подсобные помещений, которые тоже нужно ремонтировать.

. Даже когда стоимость работ за квадратный метр одинакова, общая сумма выше просто из-за метража. К тому же в доме больше коридоров, лестницы и подсобные помещений, которые тоже нужно ремонтировать. Дополнительные конструкции и внешние элементы . Владелец дома вкладывается не только во внутреннюю отделку, но и в фасад, кровлю, водостоки, входную группу, иногда террасу или хозяйственные пристройки.

. Владелец дома вкладывается не только во внутреннюю отделку, но и в фасад, кровлю, водостоки, входную группу, иногда террасу или хозяйственные пристройки. Инженерные системы . В доме часто есть автономное отопление, собственная система водоснабжения и канализации. Если нужно менять котел, радиаторы, трубы или настраивать систему, это быстро увеличивает бюджет и добавляет непредсказуемых расходов.

. В доме часто есть автономное отопление, собственная система водоснабжения и канализации. Если нужно менять котел, радиаторы, трубы или настраивать систему, это быстро увеличивает бюджет и добавляет непредсказуемых расходов. Состояние дома и скрытые проблемы. В частных домах во время ремонта часто добавляются вопросы с утеплением, электричеством, вентиляцией, гидроизоляцией или перекрытиями. Такие работы сложно точно оценить до старта, поэтому бюджет может расти уже в процессе.

Сколько стоит ремонт квартиры и дома в 2026 году?

В 2026 году цена ремонта зависит от типа работ, материалов и состояния жилья, отметил риелтор Владимир Иванюк. В среднем базовый ремонт квартиры может стоить примерно от 6 тысяч гривен за квадратный метр, тогда как современный ремонт с качественными материалами часто превышает 15 тысяч гривен за квадратный метр.

Например, ремонт квартиры площадью 50 квадратных метров может стоить примерно от 300 тысяч до 750 тысяч гривен в зависимости от сложности работ и уровня отделки.

Обратите внимание! Ремонт дома обходится дороже прежде всего из-за большей площади. Если площадь составляет 120 квадратных метров, базовый ремонт может стоить от 720 тысяч гривен. Если использовать более дорогие материалы или выполнять более сложные работы, сумма может превысить миллион гривен.

На финальную стоимость также влияет и техническое состояние жилья. Если нужно ремонтировать кровлю, систему отопления или водоснабжения, бюджет ремонта возрастает еще больше, что и формирует основную разницу между квартирой и частным домом.

Где коммунальные платежи будут больше?