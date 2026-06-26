Купили старый дом после потери жилья: сколько семья потратила только на крышу и пристройку

Старый дом может показаться выгодной покупкой, но первые крупные ремонтные работы быстро дают представление о реальном бюджете. Елена с семьёй приобрели старый дом после того, как их жильё в Гуляйполе разрушили россияне, и потратили более 750 тысяч гривен на крышу и пристройку.

Сколько стоят крыша и пристройка к старому дому

Как рассказала Елена в соцсетях, они быстро поняли, что дом придется восстанавливать для постоянного проживания.

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Одним из главных этапов стала замена вальмовой крыши площадью 156 квадратных метров. Эта часть работ обошлась семье в 414 266 гривен.

Больше всего средств ушло на материалы и оплату мастеров. Древесина обошлась в 132 800 гривен, а работа подрядчиков – в 155 400 гривен.

Еще 117 000 гривен ушло на металлочерепицу, снегозадержатели и шурупы. Кровельная мембрана обошлась в 7 100 гривен, а металлические крепления, арматура и цемент – в 1 966 гривен.

Еще одним крупным этапом стала пристройка. На нее семья потратила 336 100 гривен, и эта сумма не является окончательной, так как двери и окна в нее еще не входят. Самыми дорогостоящими были кладка газоблока за 82 000 гривен, сам газоблок за 80 700 гривен, а также фундамент и опалубка за 69 200 гривен.

Бетон с доставкой обошёлся в 65 600 гривен, арматура – в 20 000 гривен. На щебень ушло 7 000 гривен, на песок – 6 300 гривен, а на гидроизоляцию и дополнительные материалы – 5 300 гривен.

После этих работ бюджет семьи почти иссяк, хотя впереди ещё внутренний ремонт. Заехать в дом семье нужно до осени, поэтому часть дальнейших работ они планируют выполнять самостоятельно.

Сейчас у владельцев появилась ещё одна проблема – во время установки окон выяснилось, что стены в пристройке неровные. Пока семья не знает, как это исправить, а мастера разводят руками.

Как другие владельцы смогли преобразить старый дом за три года

Старый деревенский дом, заросший травой и кустарником, супруги постепенно превращают в современное жилище. За три года владельцы обновили двор, заменили коммуникации и обустроили часть интерьера.

Внутри дома также убрали часть межкомнатных стен, чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию. Ремонт в части помещений еще продолжается, однако комнаты уже постепенно обустраивают и оформляют в светлых бело-зеленых оттенках.