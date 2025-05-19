Эти советы помогут не растеряться: с чего начать ремонт в новостройке

Об алгоритме проведения ремонта в жилье в новостройке рассказывает 24 Канал.

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Ремонт в квартире в новостройке: с чего начать

Перепланировка и установка перегородок. Перед началом ремонта стоит решить, планируете ли вы менять планировку квартиры, то есть нужно ли будет демонтировать имеющиеся стены и устанавливать новые перегородки.

Меблировка и стиль интерьера. Заранее определите, какую мебель хотите видеть в квартире. Это позволит рационально расположить розетки, выключатели.

Отделочные материалы. Тщательно подберите материалы для отделки стен и пола – плитку, ламинат, краску или другие покрытия.

Инженерные системы. Необходимо заранее спланировать разводку электричества, водоснабжения, отопления и вентиляции.



На начальных этапах следует определить с розетками в жилье / Фото Depositphotos

Общая концепция есть. Что дальше?

После планирования следует приступать к черновым и отделочным работам. Они предусматривают следующее:

Электропроводка. В большинстве новостроек электропроводка не разведена, поэтому этот процесс является обязательным. Важно заранее определить расположение всех розеток, выключателей и электрических приборов в каждой комнате.

Сантехника и канализация. В начале работ можно установить временные сантехнические элементы – кран или унитаз. После завершения разводки труб и подготовки стен устанавливают постоянные сантехнические приборы.

Потолок. После завершения черновых работ переходят к оформлению потолка. В зависимости от выбранного стиля интерьера, для потолка можно использовать различные технологии – шпаклевку, покраску или монтаж гипсокартонных конструкций.

Стены. Работы обычно ведутся сверху вниз, поэтому после потолка берутся за стены.

Пол. После высыхания стяжки можно класть пол – ламинат, плитку, паркет или натуральное дерево.

Межкомнатные двери.

После этих этапов можно начинать меблировку помещений.

Если вы чувствуете недостаток знаний или понимания планирования и дизайна, то стоит обратиться к специалистам. Архитекторы, инженеры и дизайнеры помогут создать комплексный проект с учетом ваших пожеланий и сформируют подробную смету. Это позволит вам точнее оценить расходы и грамотно спланировать бюджет на ремонт в новостройке.