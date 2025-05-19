Эти советы помогут не растеряться: с чего начать ремонт в новостройке

Покупка квартиры в новостройке особенна тем, что ремонт там следует начинать с базовых вещей. Чтобы не растеряться среди десятков дел, важно знать, что и в какой последовательности делать.
Об алгоритме проведения ремонта в жилье в новостройке рассказывает 24 Канал.
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Ремонт в квартире в новостройке: с чего начать
- Перепланировка и установка перегородок. Перед началом ремонта стоит решить, планируете ли вы менять планировку квартиры, то есть нужно ли будет демонтировать имеющиеся стены и устанавливать новые перегородки.
- Меблировка и стиль интерьера. Заранее определите, какую мебель хотите видеть в квартире. Это позволит рационально расположить розетки, выключатели.
- Отделочные материалы. Тщательно подберите материалы для отделки стен и пола – плитку, ламинат, краску или другие покрытия.
- Инженерные системы. Необходимо заранее спланировать разводку электричества, водоснабжения, отопления и вентиляции.
На начальных этапах следует определить с розетками в жилье / Фото Depositphotos
Общая концепция есть. Что дальше?
После планирования следует приступать к черновым и отделочным работам. Они предусматривают следующее:
- Электропроводка. В большинстве новостроек электропроводка не разведена, поэтому этот процесс является обязательным. Важно заранее определить расположение всех розеток, выключателей и электрических приборов в каждой комнате.
- Сантехника и канализация. В начале работ можно установить временные сантехнические элементы – кран или унитаз. После завершения разводки труб и подготовки стен устанавливают постоянные сантехнические приборы.
- Потолок. После завершения черновых работ переходят к оформлению потолка. В зависимости от выбранного стиля интерьера, для потолка можно использовать различные технологии – шпаклевку, покраску или монтаж гипсокартонных конструкций.
- Стены. Работы обычно ведутся сверху вниз, поэтому после потолка берутся за стены.
- Пол. После высыхания стяжки можно класть пол – ламинат, плитку, паркет или натуральное дерево.
- Межкомнатные двери.
После этих этапов можно начинать меблировку помещений.
Если вы чувствуете недостаток знаний или понимания планирования и дизайна, то стоит обратиться к специалистам. Архитекторы, инженеры и дизайнеры помогут создать комплексный проект с учетом ваших пожеланий и сформируют подробную смету. Это позволит вам точнее оценить расходы и грамотно спланировать бюджет на ремонт в новостройке.