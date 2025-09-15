Пара обустроила в подвале прекрасную гостиную: понадобилось несколько дней и до тысячи долларов
- Пара из Висконсина за 4 дня превратила старый подвал в уютную гостиную в стиле ретро.
- Ремонт обошелся всего в несколько сотен долларов, потому что хозяев использовали имеющуюся мебель и декор.
Пара из Висконсина решила расширить жилую площадь, сделав ремонт в старом подвале. Теперь это уютная гостиная в стиле ретро 1970-х годов.
Это не просто гостиная, а убежище от непогоды. Решение о ремонте было спонтанное – после того, как супругам несколько дней пришлось провести в подвале из-за сильных гроз и града, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Reddit.
Как выглядит гостиная в подвальном помещении?
Супруги справились с обустройством гостиной всего лишь за 4 дня. Их дом – столетний, поэтому этот проект стал для супругов возможностью поэкспериментировать с помещением, где царит старинный шарм.
Мы выбрали тему 60 – 70-х годов просто потому, что она абсолютно другая. А еще – потому что подвал должен быть местом, где приятно находиться. Там теперь спокойно даже нашей собаке, которая боится гроз,
– объяснила женщина.
По словам хозяйки, ремонт был максимально бюджетным. На материалы супруги потратили несколько сотен долларов. Обустраивали гостиную имеющейся мебелью и винтажными мелочами, которые также были.
Среди любимых вещей владелицы – ковры, музыкальный центр и старый холодильник с деревянной отделкой.
Подвал до и после ремонта / Фото Reddit
"Обязательно куплю диско-шар – устроим вечеринку в стиле 70-х", – поделилась планами хозяйка.
Результат оказался очень удачным, о чем писали пользователи сети. Они назвали гостиную удивительной, уютной и такой, "имеющей характер".
Какие модные тренды в ремонте лучше не повторять?
- Белые глянцевые кухни – покрытие, на котором видно каждую царапину и отпечаток.
- Черные смесители – собирается постоянный налет, а покрытие быстро изнашивается.
- Сплошная подсветка LED – может создавать визуальный дискомфорт.
- Стены с декоративной штукатуркой под бетон – делают интерьер "холодным и офисным" в небольших квартирах.