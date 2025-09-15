Пара з Вісконсина вирішила розширити житлову площу, зробивши ремонт у старому підвалі. Тепер це затишна вітальня в стилі ретро 1970-х років.

Це не просто вітальня, а прихисток від негоди. Рішення про ремонт було спонтанне – після того, як подружжю кілька днів довелося провести в підвалі через сильні грози та град, розповідає 24 Канал з посиланням на допис у Reddit.

Зверніть увагу Пара поверталася додому і ледь впізнала свій будинок: що з ним зробили за вихідні

Який вигляд має вітальня у підвальному приміщенні?

Подружжя справилося з облаштуванням вітальні всього лиш за 4 дні. Їхній будинок – столітній, тож цей проєкт став для подружжя можливістю поекспериментувати з приміщенням, де панує старовинний шарм.

Ми обрали тему 60 – 70-х років просто тому, що вона абсолютно інша. А ще – тому що підвал має бути місцем, де приємно перебувати. Там тепер спокійно навіть нашому собаці, який боїться гроз,

– пояснила жінка.

За словами господині, ремонт був максимально бюджетним. На матеріали подружжя витратило кілька сотень доларів. Облаштовували вітальню наявними меблями та вінтажними дрібницями, які також були.

Серед улюблених речей власниці – килими, музичний центр і старий холодильник з дерев'яною обробкою.

Підвал до та після ремонту / Фото Reddit

"Обов'язково куплю диско-кулю – влаштуємо вечірку в стилі 70-х", – поділилася планами господиня.

Результат виявився дуже вдалим, про що писали користувачі мережі. Вони назвали вітальню дивовижною, затишною і такою, що "має характер".

Які модні тренди в ремонті краще не повторювати?