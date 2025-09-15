Пара облаштувала в підвалі прекрасну вітальню: знадобилося кілька днів і до тисячі доларів
- Пара з Вісконсина за 4 дні перетворила старий підвал на затишну вітальню в стилі ретро.
- Ремонт обійшовся всього в кілька сотень доларів, бо господарів використовували наявні меблі та декор.
Пара з Вісконсина вирішила розширити житлову площу, зробивши ремонт у старому підвалі. Тепер це затишна вітальня в стилі ретро 1970-х років.
Це не просто вітальня, а прихисток від негоди. Рішення про ремонт було спонтанне – після того, як подружжю кілька днів довелося провести в підвалі через сильні грози та град, розповідає 24 Канал з посиланням на допис у Reddit.
Зверніть увагу Пара поверталася додому і ледь впізнала свій будинок: що з ним зробили за вихідні
Який вигляд має вітальня у підвальному приміщенні?
Подружжя справилося з облаштуванням вітальні всього лиш за 4 дні. Їхній будинок – столітній, тож цей проєкт став для подружжя можливістю поекспериментувати з приміщенням, де панує старовинний шарм.
Ми обрали тему 60 – 70-х років просто тому, що вона абсолютно інша. А ще – тому що підвал має бути місцем, де приємно перебувати. Там тепер спокійно навіть нашому собаці, який боїться гроз,
– пояснила жінка.
За словами господині, ремонт був максимально бюджетним. На матеріали подружжя витратило кілька сотень доларів. Облаштовували вітальню наявними меблями та вінтажними дрібницями, які також були.
Серед улюблених речей власниці – килими, музичний центр і старий холодильник з дерев'яною обробкою.
Підвал до та після ремонту / Фото Reddit
"Обов'язково куплю диско-кулю – влаштуємо вечірку в стилі 70-х", – поділилася планами господиня.
Результат виявився дуже вдалим, про що писали користувачі мережі. Вони назвали вітальню дивовижною, затишною і такою, що "має характер".
Які модні тренди в ремонті краще не повторювати?
- Білі глянцеві кухні – покриття, на якому видно кожну подряпину й відбиток.
- Чорні змішувачі – збирається постійний наліт, а покриття швидко зношується.
- Суцільне підсвічування LED – може створювати візуальний дискомфорт.
- Стіни з декоративною штукатуркою під бетон – роблять інтер'єр "холодним та офісним" у невеликих квартирах.