Это не просто гостиная, а убежище от непогоды. Решение о ремонте было спонтанное – после того, как супругам несколько дней пришлось провести в подвале из-за сильных гроз и града, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Reddit.

Как выглядит гостиная в подвальном помещении?

Супруги справились с обустройством гостиной всего лишь за 4 дня. Их дом – столетний, поэтому этот проект стал для супругов возможностью поэкспериментировать с помещением, где царит старинный шарм.

Мы выбрали тему 60 – 70-х годов просто потому, что она абсолютно другая. А еще – потому что подвал должен быть местом, где приятно находиться. Там теперь спокойно даже нашей собаке, которая боится гроз,

– объяснила женщина.

По словам хозяйки, ремонт был максимально бюджетным. На материалы супруги потратили несколько сотен долларов. Обустраивали гостиную имеющейся мебелью и винтажными мелочами, которые также были.

Среди любимых вещей владелицы – ковры, музыкальный центр и старый холодильник с деревянной отделкой.

Подвал до и после ремонта / Фото Reddit

"Обязательно куплю диско-шар – устроим вечеринку в стиле 70-х", – поделилась планами хозяйка.

Результат оказался очень удачным, о чем писали пользователи сети. Они назвали гостиную удивительной, уютной и такой, "имеющей характер".

