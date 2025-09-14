Британские супруги до сих пор не понимают, как это произошло. Сначала муж с женой даже не узнали дом, думая, что это кто-то из соседей делает ремонт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Manchester Evening News.

Кто "хозяйничал" возле дома супругов?

Майк ехал домой на авто и увидел на улице леса: "Я свернул на свою улицу и подумал: "О, кто-то делает ремонт". А потом понял, что это мой дом", – рассказал мужчина.

Хозяин был ошеломлен, потому что знал, что ничего не заказывал, как и его жена. Он решил проверить камеры наблюдения.

На видео мужчина увидел, как трое строителей приехали на грузовике и начали выгружать металлические трубы. Один из мужчин позвонил в звонок, но сработал автоответчик.



Леса установили неизвестные рабочие / Фото Manchester Evening News

"У рабочих не было формы или никаких логотипов на машине. Обычно компании оставляют на лесах таблички с контактами. Здесь – ничего", – рассказал британец.

Мужчина пытался решить проблему самостоятельно, в частности обзванивал местные компании, проверял другие дома под номером 13 на соседних улицах, но все было бесполезно.

Снять леса самостоятельно хозяин не может, потому что если ситуация разъяснится, это будет считаться кражей. Однако металлические трубы уже создали супругам неудобстваиз-за него хозяйка не может заряжать дома свой электромобиль. Супруги вынуждены ехать на станцию и платить вчетверо дороже.



Дом с лесами / Фото Manchester Evening News

Пара надеется, что огласка поможет найти строителей. Возможно, на леса до сих пор где-то ждут кровельщики, которые не могут начать ремонт.

