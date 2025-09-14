Британське подружжя досі не розуміє, як це сталося. Спочатку чоловік із дружиною навіть не впізнали будинок, думаючи, що це хтось із сусідів робить ремонт, розповідає 24 Канал з посиланням на Manchester Evening News.

Цікаво Переїхала зі США на хутір: історія українки, яка купила мазанку і робить там ремонт

Хто "господарював" біля будинку подружжя?

Майк їхав додому авто і побачив на вулиці риштування: "Я звернув на свою вулицю і подумав: "О, хтось робить ремонт". А потім зрозумів, що це мій будинок", – розповів чоловік.

Господар був приголомшений, бо знав, що нічого не замовляв, як і його дружина. Він вирішив перевірити камери спостереження.

На відео чоловік побачив, як троє будівельників приїхали на вантажівці та почали вивантажувати металеві труби. Один із чоловіків подзвонив у дзвінок, але спрацював автовідповідач.



Риштування встановили невідомі робітники / Фото Manchester Evening News

"У робітників не було форми чи жодних логотипів на машині. Зазвичай компанії залишають на риштуванні таблички з контактами. Тут – нічого", – розповів британець.

Чоловік намагався розв'язати проблему самотужки, зокрема обдзвонював місцеві компанії, перевіряв інші будинки під номером 13 на сусідніх вулицях, але все було марним.

Зняти риштування самостійно господар не може, бо якщо ситуація роз'ясниться, це вважатиметься крадіжкою. Однак металеві труби вже створили подружжю незручності: через нього господиня не може заряджати вдома свій електромобіль. Подружжя змушене їхати на станцію та платити вчетверо дорожче.



Будинок з риштуванням / Фото Manchester Evening News

Пара сподівається, що розголос допоможе знайти будівельників. Можливо, на риштування досі десь чекають покрівельники, які не можуть почати ремонт.

Які тренди під час ремонту будинку не варто повторювати?